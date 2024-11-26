زوجة رامي صبري تدافع عنه وتردّ بقوة على تصريحات ويجز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرجت شيرين عادل زوجة النجم رامي صبري عن صمتها لتردّ بقوة على الهجوم الذي شنّه مغنّي الراب ويجز على زوجها.

ونشرت شيرين جزءاً من حديث رامي عبر حسابها الخاص في”إنستغرام”، وعلّقت عليه في رسالة طويلة قالت فيها: “ده جزء من الحلقة اللي رامي اتكلم فيها عن الراب… ومن هنا ورايح مش هسكت وهردّ على أي حد يفكّر يتكلّم عنه تاني بأي طريقة مش عجباني”.

وأضافت: “أولاً رامي اتسأل سؤال في برنامج وردّ وعنده كل الصلاحية لأي ردّ أو إجابة على أي سؤال، يعني مفيش أي مانع يخلّي رامي لما يتسأل سؤال ميجاوبش، وثانياً رامي صبري ده يا حضرة فنان من أهم الفنانين في الوطن العربى ومن أهم الأصوات، ده لو حضرتك مش معانا في مجال المزيكا، وبعدين والله يا ريت رامي عنده الوقت بتاع حضرتك الفاضي أوي بتاع 5 شهور فاضي يا ريت كنا نتمنى”.

واختتمت رسالتها بالقول: “أما بقى موضوع رامي رقم كام ده هو الحقيقة مش شاغل بال رامي أوي بس لو حضرتك شايف إن رامي رقم 19 مع الأسف الشديد لازم أقول لحضرتك تبقى أنت مش موجود على الخريطة من الأساس… أغنية واحدة من رامي صبري واحدة بس تعمل تاريخ لناس، محتاج تذاكر كويس وتعرف أنت بتتكلم عن مين، قبل ما تتكلم لأنك واضح إنك عندك شغل تاني غير المزيكا لأنك لو جوة الشغلانة كنت مش هتقول ولا كلمة من الكلام ده علشان الناس متضحكش عليك لأنك اتكلّمت عن فنان بجد مش جاي يهزر، وأخيراً لما تحب تعمل دعاية لأغنيتك الجديدة إبعد عن اسم رامي صبري أنا عارفة إن اسمه ممكن يخلّي الأغنية تريند بس حاول الأغنية بتاعتك الجديدة تعتمد فيها على نفسك”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي شيرين عادل مع المنشور، خاصة أنها دعمت فيه زوجها بقوة في الموقف الأخير مع ويجز، باعتبار أنه لم يقصد الإساءة إلى أحد.