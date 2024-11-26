بالفيديو – محمد ممدوح يردّ على تصريحات أحمد حلمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد ممدوح عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” جزءاً من لقاء النجم أحمد حلمي مع قناة dmc، في حفل ختام “مهرجان القاهرة السينمائي الدولي”، الذي صرّح فيه بأنه يتمنى تكريم ممدوح في المهرجان العام المقبل.

وعلّق ممدوح على اللقاء قائلاً: “دي شهادة كبيرة أوي يا أستاذ يا كبير يا فنان يا محترم، كون إن حد زي أحمد حلمي اللي أنا كنت دايماً بتعلّم منه يقول عني كدا ده تكريم ليا في حد ذاته”.

وكان أحمد حلمي قد صرّح في لقاء مع قناة dmc على هامش حضوره حفل ختام الدورة 45 من “مهرجان القاهرة السينمائي الدولي”، قائلاً: “مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان عريق، وهو حدث مهم من أيام ما كنا في الجامعة، وكان بيطلع لنا كارنيهات علشان نحضر، وحضور مهرجان السينما كان حاجة كبيرة أوي بالنسبة لينا، لأننا كنا بنعدّي على كل السينمات في وسط البلد وبنتابع الأفلام بحرص”… ومضيفاً: “فيه ناس كتير تستحق تتكرّم السنة الجاية، وخايف أقول أسامي حد يزعل، بس أحب نكرم الجداد، مش لازم يكون عنده أفلام كتير عملها، أحب أكرم محمد ممدوح تايسون لأنه موهبة كبيرة أوي”.