شكرا لقرائتكم خبر عن درة: أصريت على تقديم فيلم وين صرنا بكل بحب وبإحساس وأكملته رغم الصعوبات والان مع تفاصيل الخبر

شاركت النجمة درة زروق، بفيلمها الوثائقى "وين صرنا" الذى سجل أولى تجاربها في الإخراج والإنتاج، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ 45 حيث عرض الفيلم فى مسابقة آفاق السينما العربية، وحرص عدد كبير من ضيوف المهرجان على حضور عرضه الأول، وبعد انتهائه صفق الجميع وحيّوا أبطاله، الذين بدا عليهم التأثر من تفاعل نجوم الفن مع الفيلم.

وتحدثت درة لـ ”الخليج 365” عن كواليس التجربة، الأولى ومصاعبها، ولحظاتها المؤثرة وقالت: "درست العلوم السياسية فى الجامعة، وكانت تشغلنى القضية الفلسطينية ودرجة الماجستير حصلت عليها فى لبنان من جامعة القديس يوسف وموضوع الرسالة كان عن اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، وذهبت إلى مخيمات فلسطينية كثيرة، وجلست معهم والإيمان بالقضية الفلسطينية بداخلى والتأثر زاد مؤخرا ولا أملك شيئا فى يدى أعبر به سوى الفن".



درة

وأضافت درة: "وجاءت فكرة الفيلم عندما قامت بطلة العمل نادين بإرسال رسالة عبر الحساب الخاص بى على إنستجرام كفنانة معجبة بها وتتابعها، ولما عرفت نادين جاءت فكرة تقديم فيلم عنها، ولم تتخيل هى أنى سأقدم فيلما عنها، وشرف لى أنه فى تاريخى تكون أول تجربة إخراجية وإنتاجية عن فلسطين لأن الأفلام الإنسانية تعيش.

وعن الصعوبات التى واجهتها أثناء تصوير الفيلم أكدت درة:"كان عندى إصرار أن موضوع الفيلم يقدم بكل بحب وبإحساس وقررت أن أستمر فى تصوير العمل مهما حدث، ومهما واجهتنى صعوبات، وبالرغم أن البعض نصحنى بعدم الاستمرار فى الفيلم، قائلين: "استنى بلاش تقدمى فيلم والحرب لا تزال مستمرة"، ولكن هذا لم يوقفنى وحتى عندما كانت هناك مشكلات إنتاجية، قررت إنى أكون المنتجة، حتى أقدمه برؤيتى وأنفذه فى الوقت المناسب.



النجمة درة

وعن خوضها تجربة الإخراج في نوعية الأفلام الوثائقية أشارت درة:"الفيلم وثائقى عن أشخاص حقيقية وليس ممثلين وحياتهم الحقيقية مرتبطة بما يحدث فى الواقع ولا نفتعل شيئا، كنت أتابع حياتهم وقصتهم الحقيقية لحظة بلحظة، واستخرج منهم كل شىء حقيقى فى وقت هم ليسوا معتادين على الكاميرا، وكان يجب أن يكونوا مرتاحين وواثقين تماما فى، وهذا كان مهما، وبالتالى الصعوبات كانت مرتبطة بما أستطيع تصويره فى غزة، وما لا أستطيع"

وأكدت درة أن ردود الأفعال بعد عرضه الأول في مهرجان القاهرة والتصفيق من قبل الحضور بالقاعة لمسها جدا موضحة:" لتصفيق أثر فى ولمسنى جدا، وكان كله مشاعر صادقة وبكاء، والنجمة كندة علوش قامت باحتضانى وبكت، وكندة صادقة لا تجامل، وشعرت أن الفيلم نال إعجابها بصدق، فهى مثقفة جد،ا ودرست النقد ومن أكثر الفنانات المثقفات، تقرأ وتتابع كثيرا كل الأنواع السينمائية وطبعا رأيها كان بالنسبة لى مهما جدا.