شكرا لقرائتكم خبر عن محطات سينمائية بارزة ساهمت في نجومية عمرو سعد في عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققه النجم عمرو سعد في مشواره الفني الذى اشتهر بخفة دمه وإتقانه وإجادته العديد من الأدوار فى السينما والدراما، بشكل مختلف ومتميزة، فلمع وذاع صيته وشهرته، وهو أحد نجوم الصف الأول، فهو صاحب تاريخ كبير من البطولات وشكل مع أبناء جيله اتجاهًا سينمائيًا جديدًا، وبدأت السينما المصرية على أيديهم تطورًا جديدًا.

حقق عمرو سعد نجاحًا كبيرًا بأفلامه الذى قدمها والتي تنوعت في عدد من القضايا، فلمع بعد عرضها وذاع صيته وأصبحت علامات ثابتة فى السينما المصرية حتى الآن، حيث قدم أعمالا تلمس الشارع المصرى.





وفى عيد ميلاد عمرو سعد الذى يوافق اليوم الثلاثاء نرصد عددًا من الأعمال السينمائية التي حققت نجاحًا كبيرًا وتركت بصمة كبيرة عند جمهوره.

حين ميسرة

فيلم اجتماعي مصري إخراج خالد يوسف وبطولة عمرو سعد وسمية الخشاب ووفاء عامر وعمرو عبد الجليل وهالة فاخر وأحمد سعيد عبد الغني، يتعرض الفيلم للمهمشين اجتماعيا واقتصاديا وهم سكان العشوائيات مشاكلهم والشخصية الرئيسية في الفيلم هي ناهد (سمية الخشاب)، التي تهرب من تحرش زوج أمها لتقع ضحية جريمة اغتصاب، وتتحول في النهاية إلى راقصة، بينما يعيش طفلها بين مقالب الزبالة .





دكان شحاتة

هو فيلم مصري، تم إنتاجه سنة 2009 بطولة محمود حميدة وهيفاء وهبي وغادة عبد الرازق، وعمرو عبد الجليل وطارق عبد العزيز وعبد العزيز مخيون وإخراج خالد يوسف، وتدور أحداث الفيلم في بداية الثمانينات حول شحاتة وعائلته الفقيرة من الصعيد حيث تبدأ القصة برجل يدعى حجاج (محمود حميدة) والذي يأخذ زوجته إلى الصعيد لتلد له الطفل شحاتة (عمرو سعد) وتفارق الحياة بعد الولادة. يعود الوالد وابنه معه إلى القاهرة حيث وجود أخوته من نفس الأب لكنهم من أم أخرى قد تزوجها حجاج في وقت سابق تركته وهربت منه بعد أن أنجبت له ثلاثة أطفال اثنين منهم أولاد «طِلب» و «سالم» والثالثة بنت اسمها «نجاح» تقوم بدورها الممثلة (غادة عبد الرازق). يعمل حجاج عند طبيب يدعي مؤنس (عبد العزيز مخيون) ليتبين في القصة بأن الدكتور كان من المثقفين المعتقلين المعارضين، يقوم الدكتور بمنح جزءً من أرض فيلته في المعادى ليقيم عليها حجاج دكانًا يبيع فيه الفاكهة ويسميه دكان شحاتة. يعانى شحاتة من سطوة اخوته ومعاملتهم السيئة له لغيرتهم الشديدة منه وتنشأ بين أبناء العائلة الثلاثة غير الأشقاء حالة من التوتر بعد وفاة والدهم تنتهي بسجن الأصغر بتهمة التزوير، وزواج أخيه من خطيبته عنوة ليخرج من السجن باحثا عن إخوته الذين يهربون منه بعدما سرقوا ميراثه وخطيبته قبل أن يقتله أحدهما بالرصاص في نهاية الأحداث.





فيلم حديد

عمار جاد الحق حديد (عمرو سعد) شاب يتيم يعمل كفنان تشكيلي، يقع في حب فتاة ثرية تُدعى نادين (درة) ، وهي تبادله نفس الشعور، ولكن خالها رجل الأعمال الكبير مهدي خطاب (زكي فطين عبدالوهاب) لا يوافق على هذه العلاقة أبدًا ، فيقرر (عمار) ، و(نادين) الزواج دون علم أهلها، فيقوم رجال (مهدي) باختطاف (نادين) ، وضرب (عمار) ضربًا مبرحًا حتى يفقد عينه اليسرى، ويدخل السجن إثر تهمة ملفقة من قبل (مهدي خطاب) ، ليتغير نمط حياته ، وكذلك شخصيته إلى النقيض التام.





النجم عمرو سعد وُلد بحى السيدة زينب، ونشأ فى حى عين شمس بالقاهرة، تخرج فى قسم الديكور بكلية الفنون التطبيقية، وبدأ العمل بالتمثيل من خلال تجارب مسرحية وتليفزيونية، وفى مرحلة متقدمة توجه لمكتب المخرج يوسف شاهين، وقابله مساعد المخرج الأستاذ خالد يوسف وطلب منه صورة شخصية.

عمرو سعد وقف أمام الكاميرا لأول مرة في فيلم "الآخر" مع المخرج الراحل يوسف شاهين الذى تنبأ له بمستقبل كبير في عالم التمثيل ثم "المدينة" للمخرج يسرى نصر الله، وبعدها ظهر فى فيلم قصير بعنوان "عشرة جنيهات"، وأثبت موهبته الحقيقية في فيلمه الشهير "حين ميسرة" ليضعه في مكانة كبيرة، وقدم بعد هذا العمل أفلام سينمائية متميزة معظمهما تحكى قصص من الواقع الذى نعيشه ومنها "دكان شحاته" و"خيانة مشروعة" و"الكبار" و"ريجاتا" و"حديد" و"أسوار القمر" و"كارما"، وصنع عمرو موسما جديدا للفيلم المصرى برائعة "مولانا" للكاتب الكبير إبراهيم عيسى، والمخرج مجدى أحمد على، والذى حقق نجاحا جماهيريا ونقديا وتم عرضه فى محافل عربية ودولية، وقدم آخر أعماله فيلم "حملة فرعون" الذى حقق نجاحا كبيرا.





ولم يكتفِ عمرو سعد بتقديم أعمال سينمائية بل شارك في اعمال درامية متميزة حققت جميعها نجاح كبير وكانت البداية عام 2004 بمسلسل "فريسكا" إخراج محمد على، لم يكن بطلا لكن كان مؤثرا، وظل يحبو نحو القمة، وهو يحفر خطواته حتى صار نجما له قاعدة جماهيرية عريضة يعرض له كل عام مسلسل وفيلم، وقدم أعمال درامية كثيرة منها "أولاد الشوارع" و"مملكة الجبل" و"خرم ابرة" و"شارع عبدالعزيز" و"يونس ولد فضة" و"وضع أمنى" و"بركة" وشارك كضيف شرف بدور متميز في مسلسل "الاختيار" في موسم رمضان قبل الماضى وتصدر التريند عقب ظهوره مع النجم أمير كرارة.

ويستعد عمرو سعد لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية في فيلمه الجديد "الغربان"، حيث تم بناء ديكور لمدينة كاملة في الفيوم خصيصًا لتصوير مشاهد العمل وذلك بعدما تم تصوير جزء كبير منه الفيلم في روسيا قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، على أن يتم عرض الفيلم فى الفترة المقبلة .

فيلم الغربان" بطولة عمرو سعد وعائشة بن أحمد وعبد العزيز مخيون وفارس رحومة وعدد آخر من الفنانين الروس والأجانب، وتأليف وإخراج ياسين حسن وإنتاج سيف عريبى، وتدور أحداث الفيلم في حقبة زمنية مختلفة تحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق.