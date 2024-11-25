شكرا لقرائتكم خبر عن سولاف فواخرجى: سلمى هي مخزون كبير لسيدات حقيقيات في المجتمعات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة السورية سولاف فواخرجى عن مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ 45 التي انتهت منذ أيام بـ فيلمها "سلمى"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلة: "في الحقيقة دائما أشعر أن الجمهور المصرى هو أساس الفن، ورأيه مهم جدًا، وبما أن العرض الأول للفيلم كان في مصر فهذا شيء يعنى الكثير لى، خاصة أننى أخاف جدًا من رأى الجمهور المصرى، ولكن الإقبال على مشاهدة فيلم سلمى غمرنى بفرحة كبيرة، وشعرت بنجاح فيلم سلمى مع الكم الهائل من المباركات التي حصلت عليها سواء أثناء عرض العمل من خلال تفاعل المشاهدين مع سلمى التي أقدم شخصيتها أو من خلال الرسائل".

وتابعت فواخرجى قائلة: "شخصية سلمى في العمل حساسة جدًا، ومشاعرها كثير جدًا وتقريبًا الشخصية مبنية كلها على مشاعرها وعلى أحساسها بالوحشة لجوزها وعلى أحساسها بالمسؤولية لابنها وابن أختها وحماها وكا من حولها، وبما أننى أعطى لكل شخصية أقدمها من روحى، وسلمى واحدة من شخصياتي التي وقعت في حبها وتبنيتها، ولأنها شخصية حقيقة من المجتمع السورى، واعرف الكثير من السيدات اللاتى يعيشون نفس حياتها ونفس الظروف فكان لاب من أن تكون قريبة من الجمهور بهذا الشكل".

وأشارت فواخرجى قائلة: "كثير من العائلات في سوريا يعيشون حالة من الفقدان والموت والانتظار والخوف على أولادنا، والخوف من المستقبل، فكان هذا مخزون شخصية سلمى في العمل، درست سيدات كثيرات من حولى، وعشت قصص كثيرة لتجسيد سلمى، وفى الحقيقة هذا النوع من السيدات ليس بسوريا فقط بل في كل مكان يعيش حالة الصراع، ولكن ابتسامتها لا تغيب عن وجهها حتى في أسعب اللحظات".