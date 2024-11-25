عمرو مصطفى يطالب باحترام اختياراته.. ما القصة؟

رسالة حادة من عمرو مصطفى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:21 مساءً - قام الملحن والفنانبتوجيه رسالة لكلّ من يقوم بالتشهير به عبْر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أو أيّ شخص يتعمد ذلك على حسب وصفه عبْر حسابه الخاص ‏بـ"الفيسبوك"؛ متوعداً إياهم بالملاحقة القضائية.‏جاءت رسالة الملحن عمرو مصطفى بطريقة حادة؛ مما يدل على حزنه العميق تجاه هذه المسألة؛ حيث قال: ‏"بكل وضوح وبدون مواربة:‏ أقسم بالله العظيم أنني سأقوم برفع دعاوى قضائية ضد أي شخص أو صفحة أو موقع ينشر صورتي أو يشهّر بي".‏وجاء عبْر رسالته تأكيده على ترك هذا الوسط غير الملائم له منذ أكثر من عامين؛ مبتعداً عن كلّ مَن حاول أذيته؛ قائلاً: ‏"تركت لهم استوديوهاتهم، ومطربيهم، وموزعيهم، وشعرائهم، وذهبت إلى أشخاص نقيين، قلوبهم مليئة بالخير".‏وتابعرسالته قائلاً: ‏" الآن، أعيش وسطًا جديدًا مليئًا بالخير بعيدًا عن المنافسة والشر والقيل والقال. تركتكم منذ سنوات، فدعوني أعيش بسلام. ليس لي أي مصلحة سوى فني، وجمهوري، ‏وأسرتي التي هي أولويتي قبل أن أرحل عن هذا العالم بسبب أحقادكم".‏واختتم رسالته مطالباً الجميع باحترام اختياراته؛ قائلاً: ‏"احترموا حياتي، احترموا اختياري، ودعوني أعيش كما اخترت".‏‏

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عمرو مصطفى يعلن عن حفل خاص لمحمد رحيم

كانقد نشر منشوراً عبْر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تضمّن صورة للراحل الملحن محمد رحيم، وكتب تعليقاً قال فيه: "في هذه الأوقات ‏الحزينة، تلقيت ببالغ الأسى واجب العزاء من المستشار تركي آل الشيخ في رحيل المؤلف الموسيقي الكبير محمد رحيم. حرصاً منا على تكريم إرثه الفني، تواصلت ‏مع المستشار تركي آل الشيخ لاقتراح إقامة ليلة تخليداً لمسيرته الحافلة بالعطاء، وقد وافق من الفور بكل تقدير. سنعلن عن التفاصيل قريباً، ونأمل أن تكون هذه الليلة ‏مصدر عزاء وسلام لعائلة الفقيد ومحبيه، وسيقوم زملاؤه بعمل عُمرة له".‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».