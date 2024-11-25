إنجي كيوان تشارك في رمضان 2025 بمسلسل وتقابل حبيب 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:21 مساءً - تخوض الفنانة إنجي كيوان الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته عددٌ كبير من النجوم، على رأسهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، خالد سليم، بدرية طلبة، إيمان السيد ومحمود ياسين جونيور وآخرون. والعمل من إخراج محمد الخبيري، ومن تأليف عمرو محمود ياسين. أحدث الأعمال الدرامية لـ إنجي كيوان وقد شاركت مؤخراً إنجي كيوان في مسلسل "مدرسة الروابي 2"، وهو من الأعمال الأصلية لمنصة نتفليكس. ومن تأليف وإخراج الأردنية تيما الشوملي.

ودارت أحداث هذا الجزء حول "سارة" تارا عبود، التي حاولت التقرُّب من ملهمتها "تسنيم" سارة يوسف، وتسعى لتحقيق الشهرة عبْر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تقع فريسة سهلة بعد ابتزاز أحد الشباب لها بفيديو غير لائق، وتحاول صديقتها نادين مساعدتها.





يمكنكِ قراءة: إنجي كيوان: لم أخطف الأنظار من عمرو دياب وقصة الحب بيننا "خطة تسويق" تواجُد سينمائي ومن الأعمال السينمائية المنتظر عرضها قريباً لـ إنجي كيوان، فيلم "في القلب"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، وهو بطولة: خالد سليم، ونسرين طافش، وسوسن بدر، وهالة فاخر، ومحمد عز، ومنة فضالي، وإنجي كيوان، وتوني ماهر. وإخراج عادل مرقس. سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.



ومؤخراً بدأت إنجي كيوان مشوارها السينمائي بانطلاقة عالمية، بشخصية الشرطية الإيطالية فلانتينا روسي، من خلال فيلم الأكشن والجريمة الأمريكي/ الإيطالي Paradox Effect، وتشارك إنجي في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم العالميين، من بينهم: هارفي كيتل، أولجا كوريلينكو، وأوليفر تريفينا.



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