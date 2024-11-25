شكرا لقرائتكم خبر عن الإطلالة الأولى لنيكول سابا من كواليس "وتقابل حبيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة نيكول سابا الصور الأولى من كواليس مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب" المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.

وظهرت نيكول في كواليس العمل أثناء قراء السيناريو وأمامها قالب من الحلوى يحمل اسم المسلسل وصورها.

وعلقت نيكول عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت: "ادعولي ربنا يوفقني ويوفق كل فريق العمل والنجوم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وخالد سليم".

مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجار التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة.

ياسمين عبد العزيز تعود في "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققاً نجاحاً سوياً خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين من أخرجهما مصطفى فكرى.