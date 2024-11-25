شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

قدم الخليج 365 بثا مباشرا من فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولى الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، وأعلنت مقدمة الحفل عن تكريم خاص لنجمة كبيرة استطاعت تحقيق مكانة كبيرة في مصر والوطن العربي وداعمة لكل ما يتعلق بالسينما فهي واحدة من أهم نجمات الوطن العربي إنها إلهام شاهين.

وقالت إلهام شاهين، إنها صورت أكثر من 15 عملا في محافظة الفيوم وكنا عندما نريد تصوير شيء جمالي رومانسي نصور في اليوم ولي فيها ذكريات جميلة وحصل تغيير كبير فيها وأشعر بالسعادة أن يتواجد مهرجان على أرض الفيوم.

وأوضحت الفنانة إلهام شاهين، أن الذي يميز المهرجان علي المهرجانات الأخرى أن يكون سجادة خضراء وشاركت في مهرجان في اليابان فكان هناك سجادة خضراء في مهرجان سينمائي وعملت في مصر لأول مرة بأسوان في مهرجان المرأة.

قدمت الفنانة إلهام شاهين، التحية لمحافظ الفيوم والمشاركين في المهرجان وتمنت أن تكون واجهة تصل إلي العالم وأن يكون هناك تطوير من عام إلى آخر ويكون في كل محافظة بمصر مهرجان والجمهور الذي يهتم بالفن والثقافة يجب أن نذهب إليه.

وكان قد بدء التوافد بالفيوم على السجادة الخضراء ضمن فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولى الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، الذى يعقد خلال الفترة من 25 إلى 30 من شهر نوفمبر الجاري، بمشاركة 16 دولة عربية وأجنبية، كأول مهرجان للسينما على أرض الفيوم يهدف لتطوير البيئة الثقافية، ووضع المحافظة على خريطة الإنتاج الثقافى السينمائى التى تهتم بالبيئة والفنون المعاصرة، كما سيتم انطلاق فعاليات مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية بالتزامن مع مهرجان الفيوم السينمائى.

وقال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم أن المهرجان خطوة غير مسبوقة فى مجال سينما البيئة والفنون المعاصرة، وسيعقد خلال الفترة من 25 إلى 30 من شهر نوفمبر الجاري، لافتاً إلى أن المهرجان يأتى فى إطار التعاون بين محافظة الفيوم ووزارات البيئة، والسياحة والآثار، والثقافة، وجامعة الفيوم، وعدد من المؤسسات والشركات المهتمة بالثقافة والفنون، بهدف جذب أهم نجوم السينما من مصر ومختلف الدول العربية والأجنبية، فى إطار الترويج السياحى لمقومات المحافظة السياحية والأثرية ووضعها على خريطة السياحة العالمية.