شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد مجدي من مهرجان الفيوم: الدولة تتبنى مبادرات قوية في الوعي البيئي والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان أحمد مجدي، إنه ضروري اختيار محافظة تحتاج للدعم ووجودنا في الفيوم بدعم من الدولة والمحافظة ونتمني أن نشرف مصر بمهرجان محترم.، جاء ذلك خلال حضوره مهرجان الفيوم السينمائي الدولى الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة.

وأوضح الفنان أحمد مجدي، أن المهرجان أول مهرجان في مصر والوطن العربي ونتمني أن يكون مرجع لمهرجانات أخرى والدولة في السنوات الأخيرة تتبني مبادرات قوية ودور في الوعي البيئي ووجود مهرجان في محافظة مثل الفيوم خطوة لمبادرات ودعم.

وكان قد بدء التوافد بالفيوم على السجادة الخضراء ضمن فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولى الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، الذى يعقد خلال الفترة من 25 إلى 30 من شهر نوفمبر الجاري، بمشاركة 16 دولة عربية وأجنبية، كأول مهرجان للسينما على أرض الفيوم يهدف لتطوير البيئة الثقافية، ووضع المحافظة على خريطة الإنتاج الثقافى السينمائى التى تهتم بالبيئة والفنون المعاصرة، كما سيتم انطلاق فعاليات مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية بالتزامن مع مهرجان الفيوم السينمائى.



وقال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم أن المهرجان خطوة غير مسبوقة فى مجال سينما البيئة والفنون المعاصرة، وسيعقد خلال الفترة من 25 إلى 30 من شهر نوفمبر الجاري، لافتاً إلى أن المهرجان يأتى فى إطار التعاون بين محافظة الفيوم ووزارات البيئة، والسياحة والآثار، والثقافة، وجامعة الفيوم، وعدد من المؤسسات والشركات المهتمة بالثقافة والفنون، بهدف جذب أهم نجوم السينما من مصر ومختلف الدول العربية والأجنبية، فى إطار الترويج السياحى لمقومات المحافظة السياحية والأثرية ووضعها على خريطة السياحة العالمية.



الفنان أحمد مجدى



جانب من الحضور بمهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة (1)



جانب من الحضور بمهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة (2)



جانب من الحضور بمهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة (3)



جانب من المهرجان (1)