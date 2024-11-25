شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين من مهرجان الفيوم السينمائي: "أكثر من 15 عملا اتصوروا في اليوم" والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تشعر بالسعادة في أول دورة لمهرجان الفيوم السينمائي ودعم الفيوم، فهي منطقة سياحية مهمة ويجب إلقاء الضوء عليها والمهرجان عرض الأفلام المهتمة بالبيئة وهو شئ مهم جدا، والعين ترى أشياء جميلة عندما نحافظ على بيئتنا.

وأوضحت الفنانة إلهام شاهين، أن الاهتمام بالبيئة يؤثر في أسلوب التفكير، فالمشهد على البحيرة جميل وهناك عودة إلي الطبيعية والحياة الهادئة، قائلة " اللي عايز أعصابه ترتاح يجي الفيوم وأكتر من 15 فيلما ومسلسلا اتصوروا في اليوم".

وتابعت إلهام شاهين، كل تكريم هو تقدير لي ولمسيرتي وأشعر بالاعتزاز والفخر لأنها كانت مسيرة تستحق التكريم، وبحثت عن مصممة الفستان فهي فنانة استرالية واهتمت بالحضارة الفرعونية.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، إنه سيبدأ التصوير في مسلسل سيد الناس يوم 29 ويضم مجموعة من الممثلين الرائعين، عمر سعد، خالد الصاوي، وفاء عامر، وغيرهم كثير.

وكان قد بدأ التوافد بالفيوم على السجادة الخضراء ضمن فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولى الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، الذى يعقد خلال الفترة من 25 إلى 30 من شهر نوفمبر الجاري، بمشاركة 16 دولة عربية وأجنبية، كأول مهرجان للسينما على أرض الفيوم يهدف لتطوير البيئة الثقافية، ووضع المحافظة على خريطة الإنتاج الثقافى السينمائى التى تهتم بالبيئة والفنون المعاصرة، كما سيتم انطلاق فعاليات مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية بالتزامن مع مهرجان الفيوم السينمائى.

وقال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم أن المهرجان خطوة غير مسبوقة فى مجال سينما البيئة والفنون المعاصرة، وسيعقد خلال الفترة من 25 إلى 30 من شهر نوفمبر الجاري، لافتاً إلى أن المهرجان يأتى فى إطار التعاون بين محافظة الفيوم ووزارات البيئة، والسياحة والآثار، والثقافة، وجامعة الفيوم، وعدد من المؤسسات والشركات المهتمة بالثقافة والفنون، بهدف جذب أهم نجوم السينما من مصر ومختلف الدول العربية والأجنبية، فى إطار الترويج السياحى لمقومات المحافظة السياحية والأثرية ووضعها على خريطة السياحة العالمية.