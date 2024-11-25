شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي كيوان تشارك في مسلسل "وتقابل حبيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت إنجي كيوان، لطاقم تمثيل مسلسل "وتقابل حبيب"، مع النجمة ياسمين عبد العزيز والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني القادم 2025، عبر شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدأت النجمة ياسمين عبد العزيز وفريق عمل مسلسلها الجديد وتقابل حبيب، منذ أيام تصوير أول مشاهد العمل بعد أشهر من التحضيرات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين فى العمل، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2025، ونشرت ياسمين عدة صور من كواليس العمل وعلقت قائلة: "بسم الله ابتدينا تصوير مسلسل وتقابل حبيب".

ومؤخرًا بدأت إنجي كيوان مشوارها السينمائي بانطلاقة عالمية، بشخصية الشرطية الإيطالية فلانتينا روسي، من خلال فيلم الأكشن والجريمة الأمريكي/الإيطالي Paradox Effect، وتشارك إنجي في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم العالميين، من بينهم هارفي كيتل، أولجا كوريلينكو وأوليفر تريفينا.

مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين سيتم الإعلان عنهم الفترة المقبلة .