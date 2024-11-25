شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات ياسمين والعوضي وأمينة خليل ومصطفى شعبان فى الاستديوهات للعرض فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صناع مسلسلات الموسم الرمضانى تصوير أعمالهم لتقديمها في رمضان 2025، حيث انطلق تصوير نحو 4 مسلسلات حتى الآن، ومن المقرر أن تلحق باقى الأعمال بهم خلال الفترة المقبلة، حيث بدأ النجم مصطفى شعبان تصوير مسلسله "حكيم باشا" من إخراج أحمد خالد أمين، وتأليف محمد الشواف.

ويشارك في بطولة حكيم باشا كل من دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



رمضان 2025

كما بدأ النجم احمد العوضى تصوير مسلسله فهد البطل، وهو العمل الذى يعول عليه العوضى في رمضان المقبل، ومن إخراج محمد عبد السلام، ويشارك في بطولته كلا أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، مجدى بدر، وآخرون.

كما بدأت النجمة ياسمين عبد العزيز تصوير أولى مشاهد مسلسلها وتقابل حبيب ويشارك في بطولته كل من كريم فهمى، بدرية طلبة، أيمان السيد، وصلاح عبد الله، وعدد كبير من الفنانين، إخراج محمد الخبيرى، تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج سينرجى.

وأخيرًا بدأت النجمة أمينة خليل مسلسلها لام شمسية ومقرر عرضه في رمضان ومكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته كلا من محمد شاهين، احمد السعدنى، صفاء الطوخى، ثراء جبيل، وأخرون، تأليف مريم ناعوم، إخراج كريم الشناوى، وإنتاج ميديا هب.