شكرا لقرائتكم خبر عن ميس حمدان تطرح برومو أحدث أغانيها "ندمانة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة ميس حمدان عن أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ندمانة" المقرر طرحها على موقع يوتيوب والمنصات الغنائية خلال اليومين المقبلين، حيث روجت ميس للأغنية التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، بطرح برومو قصير على حسابها بموقع "إنستجرام" وأظهر طبيعة الأغنية التي تنتمي للأعمال الدرامية.

وتستمر ميس حمدان فى تواجدها على المستوى الغنائى، بعدما عادت مؤخراً لتقديم أغنيات جديدة بدأتها بأغنية "شيك ومهندم" التى طرحتها فى شهر مايو من عام 2023 والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع لهانى يعقوب، وصورت ميس الأغنية فيديو كليب مع المخرج أحمد جريزمان

كما طرحت ميس حمدان أغنية ثانية فى موسم صيف 2024 بعنوان "زلزال في قلبي"، من كلمات كريم حكيم، ألحان خالد فتوح، توزيع چورچ عاطف، ميكس وماستر ماهر صلاح، وناي محمد عاطف، وصورت ميس حمدان الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج أحمد جريزمان، في أجواء صيفية تناسب موسم الصيف.

يذكر أن ميس حمدان شاركت مؤخرًا بظهور خاص في فيلم أسود ملون الذى تم عرضه في موسم عيد الفطر الماضى، والفيلم بطولة بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، ميس حمدان، وضيوف الشرف: محمود حافظ، ومنة عرفة، وإبرام سمير، وصبا الرافعي، وريهام محيي الدين، من تأليف أحمد عثمان، وإخراج حسن البلاسي.

تدور أحداث فيلم أسود ملون في إطار كوميدي رومانسي فانتازي، حيث يتناول علاقات الحب بين الرجل والمرأة، وكيف أن كل واحد منا لديه فكرة خاطئة في ذهنه لابد أن يتخلص منها لكي يستمتع بالحب، وذلك من خلال منظِّمة حفلات زفاف، والتي تلجأ إلى طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، وهناك تتعرف على حالات مشابهة لحالتها.

وسبق وظهرت ميس كضيفة شرف في فيلم السيستم الذى طُرح في دور العرض خلال شهر فبراير الماضي، والعمل من بطولة: أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق وضيوف الشرف ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم وتأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوي، وقامت ميس بالغناء مع الفيشاوى وأرسنك الأغنية الدعائية للفيلم.