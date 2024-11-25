شكرا لقرائتكم خبر عن هل يترك رامي الطمباري المباحث بسبب أزمة شقيقته بمسلسل رقم سرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة dmc حلقة الـ12 من مسلسل رقم سرى، بطولة الفنانة ياسمين رئيس، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج أروما أستديوز، حيث لاقى نجاحًا كبيرًا من خلال سخونة الأحداث حيث تتعرض بطلة العمل على أزمة كبيرة إذ أنها متهمة في قضيتين، الأولى اختلاس مليون دولار من البنك الذى تعمل فيه، والقضية الأخرى اتهمامها في مقتل ندى العشماوى مديرة البنك.

وخلال الحلقات الماضية، تعرض الضابط حسين – رامى الطمبارى إلى أزمة كبيرة بسبب شقيقته الصغرى والتي يتولى رعايتها وتربيتها، حيث تعرضت ليلى إلى أزمة من خلال صديقتها التي قامت بتصويرها في وضع مخل، وعندما علمت المدرسة الخاصة بها، أبلغت رامى الطمبارى بتلك الحدث الجلل، وهو ما جعله يترك قضية لقاء إسماعيل – ياسمين رئيس، ويتفرغ لشقيقته التي حاولت أن تنتحر بسبب إنها تعرضت لتلك الحدث من صديقتها.

وأبلغ رامى الطمبارى معاونه مصطفى عمر، أن يتولى التحقيق في القضية خاصة أنه مشغول بشقيقته التي حاولت الانتحار، وخلال حديثه مع المدرسة أبلغها أن عمله متوقف لمدة طويلة وربما لم يعود إلى عمله في المباحث، حتى تسأل الجمهور: هل يترك الضابط حسين عمله في المباحث من أجل شقيقته؟

رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

