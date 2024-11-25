شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة رامي صبري ترد على ويجز: لو رامي رقم 19 أنت مش على الخريطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت شيري عادل، زوجة المطرب رامي صبري، على المطرب ويجز، بعد أن هاجم زوجها أمس في ستوري نشرها عبر حسابه بموقع إنستجرام، وحرصت على إعادة نشر مقطع فيديو لزوجها من آخر مشاركاته التليفزيونية وتصريحاته عن الراب وويجز.

وقالت شيري عادل في بوست لها عبر حسابها بموقع إنستجرام، "ده جزء من الحلقة اللى رامى أتكلم فيها عن الراب، ومن هنا ورايح مش هسكت وهرد على أي حد يفكر يتكلم عنه تانى باى، طريقة مش عجبانى، أولاً رامى أتسأل سؤال فى برنامج ورد وعنده كل الصلاحية لأى رد أو إجابة على أي سؤال يعنى مفيش أي مانع يخلى رامى لما يتسأل سؤال مايجوابش".



بوست شيري عادل زوجة رامى صبري

وأضافت "ثانيًا رامى صبرى ده !!!!!!! يا حضرت فنان من أهم الفنانين فى الوطن العربى ومن أهم الأصوات ده لو حضرتك مش معانا فى مجال المزيكا وبعدين والله يا ريت رامى عنده الوقت بتاع حضرتك الفاضي أوى بتاع 5 شهور فاضي يا ريت كنا نتمنى".

وتابعت زوجة المطرب رامي صبري قائلة: "أما بقى موضوع رامى رقم كام ده هو الحقيقة مش شاغل بال رامى أوى بس لو حضرتك شايف إن رامى رقم 19 مع الأسف الشديد لازم أقول لحضرتك تبقى أنت مش موجود على الخريطة من الأساس".

وأضافت: "أغنية واحدة من رامى صبرى واحدة بس تعمل تاريخ لناس، محتاج تذاكر كويس وتعرف أنت بتتكلم عن مين! قبل ما تتكلم لأنك واضح أنك عندك شغل تانى غير المزيكا لأنك لو جوا الشغلانة كنت مش هتقول ولا كلمة من الكلام ده علشان الناس متضحكش عليك لأنك اتكلمت عن فنان بجد مش جاى يهزر، وأخيرًا لما تحب تعمل دعاية لأغنيتك الجديدة ابعد عن اسم رامى صبرى أنا عرفة أن اسمه ممكن يخلى الأغنية تريند، بس حاول الأغنية بتاعتك الجديدة تعتمد فيها علّى نفسك".