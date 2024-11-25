شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أسبوع النقاد بمهرجان القاهرة: الإقبال فاق التوقعات وأضفنا عروضًا والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الناقد أسامة عبد الفتاح، مدير مسابقة أسبوع النقاد بـ مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، عن سعادته بتفاعل الجمهور واستقبالهم لأفلام أسبوع النقاد فب قاعة المسرح الصغير، مؤكدًا لـ"الخليج 365" أن القاعة شهدت حضورًا ضخمًا وتفاعلاً كبيرًا مع كل ندوات المسابقة ومع صناع الأفلام.

وتابع أسامة عبد الفتاح أنه يرى أن التفاعل والنقاش نقاش جاد وأسئلة جيدة تلقى إشادات من صناع الأفلام، وأضاف، أن التفاعل كبير والإقبال يعتبر هو الأضخم منذ فترة، خاصة أن أزمة نفاد التذاكر "الوهمى" لم تعد موجودة.

وأشار أسامة عبدالفتاح، إلى أن أسبوع النقاد مختلف هذا العام، لأنه لأول مرة المسابقة تضم 8 أفلام وليس 7، والـ8 مشاركين فى المسابقة جميعهم لديهم اختلاف فنى وتميز على مستوى البرمجة، خاصة أن هناك كثرة فى تقديم تيمة قضايا المراهقة والبلوغ ومع جودتها ومع وجود عدد من الأفلام التى تتناول المرأة وقضاياها حرصنا على أن تشارك فى الأسبوع مثل الذهب المر من التشيلى وغيرها.

وأضاف أسامة عبد الفتاح أنه سعيد لمشاركة الفيلم الوثائقى أبوزعبل 89 فى عرض عالمى، وأول فيلم مصرى وشهد إقبالا عليه من الجمهور.

ولفت إلى أن المسابقة تكتشف وتدعم المواهب والصناع السينما الجدد فى المنطقة مثلما حدث مع المخرج بسام مرتضى والمخرجة خولة بن عمر، وبالتالى تضخ المسابقة وجوها جديدة فى عالم الصناعة محليا وعربيا ودوليا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".