شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل لام شمسية بطولة أمينة خليل بتوقيع كريم الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق صباح اليوم الإثنين تصوير أولى مشاهد مسلسل لام شمسية بطولة النجمة أمينة خليل، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوى، وإنتاج ميديا هب سعدى وجوهر، إشراف عام على المشروعات محمد سرى، حيث انطلق التصوير بمشاهد أمينة خليل ومحمد شاهين وأحمد السعدنى في منطقة المعادى، والمسلسل مكون من 15 حلقة، وينشر ”الخليج 365” كلاكيت المسلسل من إخراج كريم الشناوى، ومدير التصوير مصطفى فهمى.



لام شمسية

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل صفاء الطوخى، ياسمينا العبد، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية.

ويعد مسلسل لام شمسية التعاون الرابع بين أمينة خليل والمخرج كريم الشناوى، حيث قدما سوياً مسلسل قابيل عام 2019، وشارك في بطولته كلا من محمد ممدوح ومحمد فراج، كما تعاونا سوياً في مسلسل خلى بالك م زيزى تأليف مريم ناعوم عام 2021 وشارك في بطولته كل من محمد ممدوح وعلى قاسم وأخرون، كما قدما سوياً مسلسل الهرشة السابعة عام 2023 وشارك في بطولته كلا من محمد شاهين، على قاسم أسماء جلال وأخرون، تأليف مريم ناعوم .

