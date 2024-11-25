شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح الأكثر حضورًا سينمائيًا في 2024 بـ7 أفلام والان مع تفاصيل الخبر

محمد ممدوح يعيش نشاطًا سينمائيًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا منذ بداية عام 2024، حيث أصبح النجم الأكثر حضورًا سينمائيًا هذا العام بعد تقديمه 7 أفلام دفعة واحدة عُرضت جمعيهما في دور العرض على مدار المواسم السينمائية المختلفة في العام، وكان ظهوره فيها كبطل في الأحداث أو ضيف شرف بعدد من المشاهد.

محمد ممدوح افتتح عام 2024 بالظهور كضيف شرف خلال أحداث فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوى وشيرين رضا وأسما إبراهيم وإخراج كوثر يونس، وعرض الفيلم خلال شهر يناير الماضى، وفى نفس الشهر شارك بظهور خاص في فيلم "رحلة 404" للنجمة منى زكي وإخراج هانى خليفة حيث اعتمدت قصة الفيلم على ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، لديه علاقة قديمة مع بطلة العمل منى زكى.

وفى موسم عيد الفطر 2024 تواجد محمد ممدوح فى المنافسات بفيلم "شقو" الذى جمعه بالفنانين عمرو يوسف ودينا الشربينى وأمينة خليل ويسرا، والعمل من إخراج كريم السبكي، وبعد عيد الفطر استمر حضور محمد ممدوح سينمائياً خلال فيلم "السرب" الذى انطلق في دور العرض في الأول من مايو الماضى وشارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا، نيللى كريم، صبا مبارك، دياب، عمرو عبد الجليل وعدد من ضيوف الشرف.



محمد ممدوح فى فيلم شقو

وجاء الدور على موسم عيد الأضحى السينمائى، والذى تواجد محمد ممدوح في منافساته بفيلمين دفعة واحدة، الأول هو "ولاد رزق 3 – القاضية" بمشاركة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، على صبحى وإخراج طارق العريان، و"أهل الكهف" بمشاركة خالد النبوى، غادة عادل، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، مصطفى فهمى وعدد كبير من الفنانين وإخراج عمرو عرفة.

آخر أفلام محمد ممدوح فى 2024، "إكس مراتى الذى انطلق فى يوليو الماضى ويستمر عرضه حتى الآن نظراً للنجاح الكبير الذى يحقق على مستوى شباك التذاكر بوصوله لأكثر من 92 مليون جنيه، ويشارك فى بطولة الفيلم هشام ماجد وأمينة خليل وعلى صبحى وخالد كمال وإخراج معتز التونى.



محمد ممدوح فى فيلم اكس مراتي

يذكر أن محمد ممدوح حرص على توجيه الشكر للنجم أحمد حلمى الذى رشحه كواحد من الفنانين الذى يتمنى تكريمهم في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى حيث صرح حلمى على هامش حفل ختام المهرجان، وذلك خلال لقاء مع قناة dmc حول من يتمنى تكريمه قائلاً: "أحب نكرم الجداد، مش لازم يكون عنده أفلام كتير عملها، أحب أكرم محمد ممدوح تايسون لأنه موهبة كبيرة أوي".

وبدوره أعاد محمد ممدوح نشر فيديو تصريح أحمد حلمى حول ترشيحه محمد ممدوح للتكريم بمهرجان القاهرة السينمائى، على حسابه بموقع انستجرام وقال:"دي شهادة كبيرة أوي يا أستاذ يا كبير يا فنان يا محترم، كون إن حد زي أحمد حلمي اللي أنا كنت دايماً بتعلّم منه يقول عني كدا ده تكريم ليا في حد ذاته".



محمد ممدوح فى فيلم اهل الكهف