شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيزات "لعبة النهاية" قبل عرضه اليوم بمهرجان أيام قرطاج المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

تابع المخرج عادل حسان مدير مسرح الطليعة التجهيزات الفنية والبروفة النهائية للعرض المسرحي المصري "لعبة النهاية" إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، والذي يشارك في المسابقة الرسمية بمهرجان أيام قرطاج المسرحية، ولمخرج سعيد قابيل تابع تركيب وتجهيز الديكورات والإضاءة علي المسرح المخصص لعرضه وهو مسرح الريو، وأجري بروفة مع فريق العمل .

تدور مسرحية "لعبة النهاية" حول 4 شخصيات، "هام" الرجل المشلول كفيف البصر الذي يجلس عاجزا على كرسيه المتحرك يرى الحياة من خلال خادمه المطيع "كلوف"، ذلك الخادم المسكين المهمش الذي لا يدري سببا لطاعة سيده ولا يفضل صحبته، ولكنه يجد نفسه مضطرا للسمع والطاعة وتلبية رغباته التافهة والإجابة عن أسئلته المكررة، بينما تعيش شخصيتان من العالم الافتراضي في براميل صدئة هما "ناج" و"نيل"، والد ووالدة هام المشلول، واللذان توفيا منذ زمن طويل لكنهما يظهران في مخيلته ويدور بين الثلاثة حوار أقرب للهذيان.

"لعبة النهاية" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، تأليف صمويل بيكيت، إعداد وإخراج السعيد قابيل، ديكور ودعاية أحمد جمال، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، تمثيل الدكتور محمود زكي، محمد صلاح، لمياء جعفر، محمد فوزي الريس.

جدير بالذكر أن الهيئة المديرة للدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية، يديرها محمد منير العرقي المدير الفني / رئيس لجنة التنظيم ، نصاف بن حفصية، مستشارة فنية / مساعدة مدير، عبد الحميد المنصوري العضو المكلف بالتنسيق الإداري والمالي ، سامي الزوابي العضو المكلف بالتنسيق مع سلطة الاشراف، سيف الدين الفرشيشي المستشار الفني / مدير البرمجة ،محمد الهادي بالخير المستشار الفني / مدير تقني، عماد المي المستشار الفني ومشرف على الندوات الفكرية و التربصات ، غازي الزغباني مستشار فني و مشرف على حفلي الافتتاح والاختتام ، وهالة الضبايبي ممثلة عن المسرح الوطني التونسي.

أيام قرطاج المسرحية يقيم ندوة فكرية دولية من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 وموضوعها هو "المسرح والإبادة والمقاومة: نحو أفق إنسي جديد"، ويُفتح باب الترشّح، في هذا الإطار للباحثين والفنّانين، للمشاركة بمداخَلة في محور من محاور الندوة المُبَيّنة في الورقة العلميّة المصاحبة.



تجهيزان عرض لعبة النهاية فى مهرجان قرطاج المسرحى



تعرض عرض لعبة النهاية فى مهرجان قرطاج