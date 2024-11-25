الملكة رانيا بصحبة الأميرة رجوة في زيارة لمشغل "نقش"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - استمرارً الجهود الملكة رانيا العبدالله في دعم المواهب والمنتجات المحلية، والقيام بعدة زيارات مختلفة خلال الفترة الأخيرة لمتابعة المشاريع الخاصة بهم بنفسها، زارت الملكة رانيا أمس، احدى المشاغل بعمان، والتي تقدم فن محلي ذو طابع شرقي، وكانت مُفاجأة الزيارة، هى وجود الأميرة رجوة بصحبتها، ويبدو أنها عادت بشكل كامل بعد ولادة ابنتها إيمان، لممارسة مهامها الملكية، ويعد هذا الظهور الرسمي الثاني لها، بعد ظهورها في افتتاح أعمال الدورة العادية الأولى لـ مجلس الأمة العشرين.

الملكة رانيا والأميرة رجوة تدعمان مشغل محلي

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نشرت الملكة رانيا العبدالله، مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، توثق من خلالها زيارتها هي و الأميرة رجوة لمشغل "نقش"، وعلقت الملكة على المنشور قائلة: "مواهب محلية في الأردن لا توصف.. بصحبة الغالية رجوة في مشغل نقش بالأمس". ولاقى المنشور تفاعل واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن مشغل "نقش" الذي تأسس عام ٢٠٠٩ في عمان، الأردن، من قبل الشقيقتان نسرين ونرمين أبوديل، يعمل على الحرف اليدوية، تحديدًا "النقش" على خامات مختلفة، لتقديم قطع فنية ذات طابع شرقي، تعكس جماليات الحضارة العربية التقليدية.

الملكة رانيا والأميرة رجوة والأمير الحسين في خطاب العرش

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أول ظهور رسمي للأميرة رجوة الحسين بعد ولادتها ابنتها إيمان كان في أول أعمال الدورة العادية الأولى لـ مجلس الأمة العشرين، الذي أقيم منذ أيام، وحرصت على الحضور بصحبة الملكة رانيا والأمير الحسين لدعم الملك عبد الله الثاني في خطاب العرش.

ووثقت الملكة رانيا الحدث عن طريق نشر 3 صور من حضورها الفعالية، وعلقت قائلة: "اليوم خلال افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين"، وجاءت الصورة الأولى للملك والملكة، أما الصورة الثانية فجاءت للملكة وهي ترتدي فستاناً أحمر أنيقاً، والصورة الأخيرة بصحبة الأميرة رجوة الحسين مرتدية فستاناً أسود.

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كما نشر الأمير الحسين، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" من الحدث، وعلق على المنشور قائلاً: "من خطاب العرش السامي خلال افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين".

وجاءت الصورة الأولى للأمير الحسين والملك عبد الله الثاني، وهما يجلسان على مكتب في غرفة خاصة، والصورة الثانية كانت بصحبة الأميرة رجوة، والصورة الثالثة كانت للأمير من كواليس إلقاء الخطاب، والصورة الأخيرة للأميرة رجوة وهي تبتسم لعدسات الكاميرا.

الملك عبد الله الثاني يفتتح الدورة العادية الأولى

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وصل الملك عبد الله الثاني، إلى باحة مجلس الأمة، برفقة الأمير الحسين، ولي العهد، والملكة رانيا، والأميرة رجوة، وفور وصولهم أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحيةً للملك، وعزفت موسيقات القوات المسلحة السلام الملكي، ثم استعرض الملك حرس الشرف الذي اصطف لتحيته. كما كان في استقباله رؤساء السلطات، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وحضر الافتتاح عدد من أصدقاء الملك عبدالله من الأمراء والأميرات، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء من السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي.

وناقش الملك خلال الخطاب عدة محاور مهمة، كان على رأسها الاهتمام بتوفير حياة كريمة، وتمكين الشباب، وإعدادهم لوظائف المستقبل

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