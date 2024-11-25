عرض فيلم نورة في مهرجان غو العالمي في الهند

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - يُعرض الفيلم السينمائي السعودي "نورة" في مهرجان غو العالمي في الهند خلال شهر نوفمبر الحالي، وأعلن حساب فيلم "نورة" على منصة X ذلك حيث نشر بوستر احتوى على لقطة من العمل وكتب: "يُعرض فيلم نورة للمخرج توفيق الزايدي في مهرجان غوا العالمي في الهند الذي حافظ على مكانته العالية من خلال الالتزام بتعزيز الفن من خلال عرض الأفلام العالمية التي تم اختيارها من قبل الأعضاء البارزين المرتبطين بصناعة السينما".
كما حصل أيضاً على جائزة مارسيلو بتروزيلو في مهرجان لوكا السينمائي في إيطاليا.
بالإضافة إلى التكريم في جمعية المنتجين والموزعين السعوديين في حفل أُقيم بحضور أبطال العمل.
كذلك وصل إلى مهرجان كان، وحصل على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما، وتُعد هذه أول مشاركة للسينما السعودية في مهرجان كان السينمائي الدولي بعد أن عُرض للمرة الأولى خلال الدورة الثالثة لمهرجان "البحر الأحمر السينمائي" في ديسمبر 2023، وفاز بجائزة أفضل فيلم سعودي.
فيلم "نورة "وكان في شهر أكتوبر 2024 قد أعلن المخرج توفيق الزايدي عن عودة فيلم "نورة "السينمائي إلى باريس في جولة عروض بعدد من المدن الفرنسية، وبعدها تم عرضه بصالات السينما بفرنسا، وكتب وقتها: "فيلم نورة يعود إلى باريس بعد مهرجان كان؛ ليُكمل مسيرة نجاحه من خلال عرضه الأول في أكبر سينما أوروبية «UGC Les Halles»؛ لينطلق في جولة عروض استباقية في عدد من المدن الفرنسية قبل عرضه تجارياً في جميع صالات السينما الفرنسية يوم 16 من أكتوبر الجاري، أشعر بالفخر لأننا نقدم قصتنا المحلية للعالم بأسره، وخاصةً في فرنسا.. وأنا سعيد بأن محبي السينما في فرنسا سيُشاهدون أول فيلم سعودي يحصد جائزة "تنويه خاص من لجنة التحكيم" في مهرجان كان السينمائي".
جوائز حصل عليها فيلم نورة السينمائيحصل فيلم نورة السينمائي على عدد من الجوائز العالمية، حيث تمكن من الفوز بجائزة التحكيم الكبرى في مهرجان مونتروي السينمائي في دورته الثانية عشرة في باريس.
كما حصل أيضاً على جائزة مارسيلو بتروزيلو في مهرجان لوكا السينمائي في إيطاليا.
بالإضافة إلى التكريم في جمعية المنتجين والموزعين السعوديين في حفل أُقيم بحضور أبطال العمل.
كذلك وصل إلى مهرجان كان، وحصل على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما، وتُعد هذه أول مشاركة للسينما السعودية في مهرجان كان السينمائي الدولي بعد أن عُرض للمرة الأولى خلال الدورة الثالثة لمهرجان "البحر الأحمر السينمائي" في ديسمبر 2023، وفاز بجائزة أفضل فيلم سعودي.
الفيلم السعودي السينمائي "نورة""نورة" هو فيلمٌ سعودي، بدأ عرضه في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وتم اختياره للمشاركة رسمياً ضمن فعاليات الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي الدولي، ويُعد أول فيلم سعودي من فئة الأفلام الروائية الطويلة يتمُّ تصويره في مدينة العلا الأثرية، وحصل الفيلم على دعم من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي في مرحلة ما بعد الإنتاج من خلال صندوق البحر الأحمر، وهو مدعوم من هيئة الأفلام السعودية عبر برنامج ضوء، وحصد الفيلم جائزة أفضل فيلم سعودي في مهرجان البحر الأحمر. وتجري أحداثه في حقبة الثمانينيات، ويروي قصة "نورة"، التي تُجسِّد دورها ماريا بحراوي، وهي فتاة طموحة وحالمة، تحبُّ الحياة والفن على الرغم من عدم توفر الفرص الفنية المتاحة أمامها، وتتعرَّف خلال الأحداث إلى المعلم "نادر"، الذي يقدِّم شخصيته الفنان يعقوب الفرحان، إذ يأتي من المدينة، ويكشف لهم أن الفن يمكن أن يكون وسيلةً للتواصل. والعمل من تأليف وإخراج توفيق الزايدي، وبطولة يعقوب الفرحان، ماريا بحراوي، عبدالله السدحان، وعائشة.
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