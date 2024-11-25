شكرا لقرائتكم خبر عن عماد حمدى فى لقاء تليفزيونى: أفلام الأربعينيات تميل إلى الرومانسية بعيدة عن العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين ذكرى ميلاد الفنان عماد حمدى الذى قدم عددًا من الأعمال الفنية التي تركت بصمة كبيرة في مشواره الفني.

وبمناسبة تلك الذكرى حل الفنان عماد حمدى فى لقاء تليفزيونى نادر بإحدى الفضائيات العربية قبل وفاته، ليقص أبرز محطات حياته الفنية منذ بدايته هذا المجال على مسرح المدرسة مرورًا باحترافه لمهنة التمثيل.

وأكد حمدى خلال البرنامج أن مشواره الفنى طويل جدًا ويحتاج لأيام طويلة لقص كل هذا المشوار الذى فاق 400 عمل سواء على مستوى السينما أو الدراما أو الدراما المسجلة أو المسرح.

أما عن علاقة الكليات والدراسة بالفن فأكد حمدى أن ذلك ليس بالحتمى على الفنان، مؤكدا أن أغلب الفنانين درسوا والتحقوا بكليات بعيدة كل البعد عن التمثيل وأعطى مثالا بنفسه الحاصل على بكارليوس التجارة وأيضا أحمد مظهر وعز الدين ذو الفقار خريجى الكلية الحربية.

أما عن أفلام الأربعينيات فأكد أن تلك الأفلام تميل إلى الرومانسية بعيدة عن أفلام العنف والجريمة والجنس وأكد أن السبب فى ذلك الحروب والمشاكل السياسية والثقافية والاقتصادية.

وعن العمل التليفزيونى فأكد أن ذلك العمل فى غاية الأهمية بسبب أنه يخاطب طبقة عريقة من الأسر، لذلك حرص حمدى على مخاطبة المسئولين عن البرامج والأفلام فى مراعاة كل ما يقدم.