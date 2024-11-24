شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بوراك دينيز ونسليهان اتاغول.. النجمة هاندا ارتيشل تزور مصر للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الممثلة التركية هاندا ارتيشل عدة صور لها من زيارتها لمصر مؤخرا من خلال حسابها على موقع إنستجرام، وبدا من خلال إحدى الصور استمتاعها بالجلوس أمام نهر النيل مثلما ظهر فى الصورة التي نشرتها لنيل القاهرة.

ولا تعد تلك المرة الأولي الذي يحرص نجوم فنانين ومشاهير أتراك على زيارة مصر اذ استقبلت منطقة أهرامات الجيزة نهاية الشهر الماضى الفنان التركي الشهير Burak Deniz، وذلك على هامش زيارته الحالية لمصر. وكان في استقباله أشرف محيي الدين مدير عام آثار الجيزة، الذي اصطحبه في جولة بالمنطقة زار خلالها الهرم الأكبر للملك خوفو من الداخل حتى وصل إلى غرفة الدفن، بالإضافة إلى زيارة المعبد الجنائزي الخاص به وأهرامات الملكات زوجات الملك خوفو.

كما تضمنت الزيارة منطقة تمثال أبو الهول، حيث استمع إلى شرح مفصل عن استطاع المصري القديم من نحت هذا التمثال العظيم.

وقد أعرب الفنان التركي عن سعادته بالزيارة واصفاً إياها بالحلم الذي تحقق، مشيراً إلى انبهاره بما شهده وسمعه عن تاريخ المنطقة وعن عراقة الحضارة المصرية القديمة، كما حرص على تسجيل زيارته بالتقاط الصور التذكارية له بالمنطقة، ومؤكداً رغبته في تكرار الزيارة مرة أخرى.

وفى نفس المدة وقتها نشرت الممثلة التركية نسليهان أتاغول صورًا لها على النيل، أثناء استمتاعها برحلة نيلية في أول زيارة لها إلى مصر، وذلك من خلال حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "رحلة على النيل"، وحصدت الصور تفاعلاً كبيرًا من قبل جمهورها بمصر.



النجمة التركية هاندا ارتيشل تحتفل بعيد ميلادها



Burak Deniz



النجمة التركية هاندا ارتيشل