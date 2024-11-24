شكرا لقرائتكم خبر عن على صبحى ينضم لأبطال مسلسل ناقص ضلع بطولة نيللي كريم وروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان الشاب على صبحى لأبطال مسلسل ناقص ضلع بطولة النجوم نيللى كريم وروبى وكندة علوش، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، حيث يقدم على صبحى دورًا محوريًا في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

ويعد مسلسل ناقص ضلع التعاون الثانى بين على صبحى والمخرج محمد شاكر خضير، إذ قدما سويًا مسلسل تحت الوصاية بطولة النجمة منى زكى، والذى عرض في رمضان قبل الماضى وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولة المسلسل كل من دياب، مها نصار، أحمد خالد صالح، وآخرون.

ويشارك على صبحى في بطولة فيلم إن غاب القط بطولة النجم آسر ياسين وأسماء جلال، حيث يصور دوره حاليًا، وهو من إخراج سارة نور، وتأليف أيمن وتار، ويشارك في بطولته كل من محمد شاهين، سماح أنور، وغيرهم.

ويشارك على صبحى فى بطولة مسلسل فيلم X مراتى تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول طبيب نفسى متزوج من سيدة، ويكتشف بعد فترة طلاقها من مجرم خطير، ويقوم ببطولة العمل هشام ماجد، أمينة خليل، محمد ممدوح، خالد كمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج معتز التونى، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى.