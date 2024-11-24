شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "سلمى وقمر" لـ عهد كامل في مهرجان البحر الأحمر 6 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق فيلم سلمى وقمر للمخرجة عهد كامل في عرضه العالمي الأول بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقرر إقامته في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر، ضمن قسم روائع عربية الذي يركز على القصص الأكثر جاذبية في المنطقة، إلى جانب الأصوات الرائدة والمواهب البارزة.

ويحظى الفيلم بعرض أول احتفالي يوم الجمعة 6 ديسمبر الساعة 7 مساءً، ثم يشهد عرضين آخرين جماهيريين، يومي السبت 7 ديسمبر الساعة 4 و15 دقيقة مساء، والسبت 14 ديسمبر الساعة التاسعة والنصف.

تدور أحداث الفيلم في جدة، خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث تتشكل رابطة صداقة غير معهودة بين فتاة سعودية وسائقها السوداني. تُختبر هذه الصداقة عندما تبدأ الفتاة في تولي دفة القيادة.

يتتبع الفيلم سلمى، فتاة سعودية متمردة من عائلة غنية، وُلدت لأم صارمة تعاني من مشاعر الحزن وأب محب ولكنه غائب بسبب إدمانه للعمل. وقمر، شاب سوداني، ترك عائلته وانتقل إلى جدة ليكسب لقمة عيشه من خلال قيادة سيارة سلمى. ربما كان قمر يقود سيارتها، لكنه ساعدها في النهاية على تولي دفة قيادة حياتها.

الفيلم من تأليف وإخراج عهد كامل، وبطولة رولا دخيل الله، ومصطفى شحاتة الذي اشتهر بدور البطولة الأولى له في الفيلم الحائز على جوائز عالمية ستموت في العشرين، ورنا علم الدين، وقصي خضر، ويضم فريق العمل أيضًا المخرج السوداني أمجد أبو العلاء، مخرج فيلم ستموت في العشرين والمنتج للفيلم لمرشح اليمن الرسمي لجائزة الأوسكار المرهقون، بالإضافة إلى الفيلم السوداني الرائد وداعًا جوليا.