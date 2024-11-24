شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة محمد رحيم تعلن تغيير موعد عزائه غدًا بدلا من الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أنوسة كوتة أرملة الملحن محمد رحيم إقامة عزائه غدا الإثنين، بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث كان من المقرر إقامته الثلاثاء، ولكنها أعلنت على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلة: بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله العزاء غدًا الإثنين الموافق 25 نوفمبر للمغفور له الموسيقار محمد رحيم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد قاعة الرزاق بعد صلاة المغرب.





وحزن كبير عاشه عدد من نجوم خلال تشييع جثمان الملحن محمد رحيم في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث حرص على حضور الجنازة كل من الكينج محمد منير وتامر حسنى ومصطفى قمر وحميد الشاعري ومحسن جابر ومحمد حماقي والمخرج ياسر سامى والموزع أحمد عادل والشاعر هاني الصغير والفنان مصطفى كامل والفنان حلمي عبد الباقي والفنانة جنات والفنانة لقاء سويدان والمخرج ماندو العدل والشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع توما، والفنان أحمد زاهر.

وحرص عدد من النجوم على نعيه وتقديم العزاء لأسرته، أبرزهم عمرو دياب، الذي كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل الملحن المبدع محمد رحيم.. خالص التعازي لأسرته ومحبيه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

بينما كتبت النجمة إليسا عبر حسابها على موقع "X"،: "صعبة عليي كتير أحكي بعد خبر خسارتك، كنت صديقي والإنسان يللي بخليني ابتسم بس شوف رسالة منو، وشريك النجاح بمحطات كتيرة بمسيرتي ومسيرة كتار من زملائي، ويللي عندو تاريخ محمد رحيم ذكراه ما بتموت، رح أشتقلك كتير يا صديقي وأفتقد لك بكل ألبوم عم حضرلو، الله يرحمك ويكون مثواك الجنة".