شكرا لقرائتكم خبر عن صبري فواز يشارك في فيلم "صيف 67" بطولة نيللي كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان صبرى فواز في بطولة فيلم "صيف 67" من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي والذي تم الانتهاء من تصويره، والفيلم بطولة نيللي كريم وأمير المصري وشريف الدسوقي وأحمد كمال وعدد كبير من النجوم الشباب، ومن المقرر طرحه فى السينمات خلال الفترة المقبلة.

وشارك مؤخرًا صبري فواز في فيلم "أهل الكهف" مع مجموعة كبيرة من الفنانين منهم خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارًا للموت.

