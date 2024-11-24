شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مسلسل "الكابتن" بطولة أكرم حسني وإخراج معتز التوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم أكرم حسني، تجربة درامية جديدة بعنوان "الكابتن" على أن يطرح ضمن الموسم الرمضاني المقبل.

وقد استقر أكرم حسني على تقديم مسلسل 15 حلقة، يحمل اسم "الكابتن" عن قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراج المسلسل المخرج معتز التوني، والذي يجري الاستعدادات النهائية تمهيدًا لبدء التصوير مطلع ديسمبر المقبل.

يشارك أكرم حسني في بطولة مسلسل "الكابتن" مع أية سماحة، والنجمة سوسن بدر، بالإضافة إلى أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، والفنان القدير سامي مغاوري، وجاري الاتفاق على باقي فريق العمل.

وانتهى المخرج معتز التوني، من معاينة واختيار أماكن التصوير، كما يواصل العمل على استكمال باقي الأبطال المشاركين في المسلسل، ومن المرجح أن يتم إعلان التعاقد مع نجوم آخرين خلال الأيام القليلة المقبلة.