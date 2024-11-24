شكرا لقرائتكم خبر عن لؤى ومحمد رفاعي فى انتظار وصول جثمان محمد رحيم إلى مسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عدد من الفنانين وصول جثمان الراحل محمد رحيم إلى مسجد الشرطة لأداء الصلاة علية منهم لؤى والشاعر محمد رفاعي ومينا عطا ووليد الغزولى وشقيقة طاهر.

أكدت أنوسة كوتة، زوجة الملحن محمد رحيم، للمرة الثانية، موعد دفن جثمان زوجها وصلاة الجنازة عليه، ونشرت ستوري عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، تعلن من خلالها "صلاة الجنازة اليوم الأحد، بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".

وحرص عدد من النجوم على نعيه وتقديم العزاء لأسرته، أبرزهم عمرو دياب، الذي كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل الملحن المبدع محمد رحيم.. خالص التعازي لأسرته ومحبيه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

بينما كتبت النجمة إليسا عبر حسابها على موقع "X"،: "صعبة عليي كتير أحكي بعد خبر خسارتك، كنت صديقي والإنسان يللي بخليني ابتسم بس شوف رسالة منو، وشريك النجاح بمحطات كتيرة بمسيرتي ومسيرة كتار من زملائي، ويللي عندو تاريخ محمد رحيم ذكراه ما بتموت، رح أشتقلك كتير يا صديقي وأفتقد لك بكل ألبوم عم حضرلو، الله يرحمك ويكون مثواك الجنة".



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