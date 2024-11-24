شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. أنوسة كوتة تؤكد على موعد جنازة زوجها محمد رحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكدت أنوسة كوتة، زوجة الملحن محمد رحيم، للمرة الثانية، علي موعد دفن جثمان زوجها وصلاة الجنازة عليه، ونشرت ستوري عبر حسابها الشخصي بموقع أنستجرام، تعلن من خلالها "صلاة الجنازة اليوم الأحد، بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".



أنوسة كوتة تعلن موعد العزاء

وسبق وتم تأجيل صلاة الجنازة ودفن الجثمان، حيث قررت جهات التحقيق المختصة، عرض جثمان الملحن محمد رحيم، على الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليه، لبيان وجود إصابات ظاهرية من عدمه، وكشف سبب وفاته.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال أفراد من عائلة رحيم، والعاملين بصحبته، لكشف ملابسات وفاته، حيث أكدوا عثورهم عليه داخل شقته بمنطقة حدائق الأهرام، بعد انقطاع الاتصال به.

ورحل عن عالمنا المطرب والملحن محمد رحيم، وأعلنت الشاعرة نور عبد الله قائلة على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك: "إنا لله وإنا اليه راجعون، أسألكم خير الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسعده فى الجنة ويرزق أهله وذويه الصبر والثبات والسلوان، ربنا يسعدك فى الجنة ونعيمها يا محمد جمعة مباركة، وأحر التعازى للأسرة الكريمة.