شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام ومسلسلات بارزة فى مسيرة ميرفت أمين فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الفنانة الكبيرة ميرفت أمين بعيد ميلادها الـ77، فهي من مواليد 23 نوفمبر عام 1946، أمتعت جمهورها على مدار سنوات طويلة بعدد كبير من الأعمال السينمائية والدرامية.

بدأت مسيرتها الفنية عندما كانت فى الجامعة حيث قامت بتأدية أدوار مسرحية، ومن المسرحيات التى اشتركت فيها حينها يا طالع الشجرة و‎مطار الحب، لكن بدايتها فى السينما كانت من خلال فيلم "نفوس حائرة" مع الفنان أحمد مظهر عام 1968 الذى فتح لها بوابة الشهرة، وانطلقت للنجومية فى فيلم "أبى فوق الشجرة" عام 1969، والذى قدمت فيه دور البطولة أمام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، واستمرت فى مسيرتها التى تخطت 120 فيلما وعدد من المسلسلات.

أبرز أفلامها فيلم "نفوس حائرة"، "للمتزوجين فقط"، "سارق المحفظة"، "البيوت أسرار"،ـ "مدرسة المشاغبين"، "غابة من السيقان"، "أصعب جواز"، "ليتني ما عرفت الحب"، "ثرثرة فوق النيل"، "سبع الليل"، "عودة أخطر رجل في العالم"، "انف وثلاث عيون"، "أزمة سكن"، "شلة المراهقين"، "السكرية"، "البحث عن فضيحة"، "غابة من السيقان"، "البنات والحب"، "نغم في حياتى"، "شقة في وسط البلد"، "الحفيد"، "دقة قلب"، "مكالمة بعد منتصف الليل"، "سكة العاشقين"، "البعض يذهب للمأذون مرتين".

وأيضًا أفلام "أبى فوق الشجرة"، "أريد حباً وحنانا"، "لا تبكى يا حبيب العمر"، "الحب وحده لا يكفى"، "سواق الأوتوبيس"، "تزوير في أوراق رسمية"، "الدنيا على جناح يمامة"، "الاراجوز"، "ولاد الايه"، زوجة رجل مهم"، "نساء في المدينة"، "وثالثهم الشيطان"، "كم أنت حزين أيها الحب"، "الاخوة الأعداء"، "واحدة بواحدة"، "عودة مواطن"، "أيام السادات"، "امرأتان ورجل"، "همس الجواري"، "القلب يخطئ أحيانا"، "حماتي بتحبني"، "بتوقيت القاهرة"، "من 30 سنة"، "ممنوع الاقتراب أو التصوير"، "مرجان أحمد مرجان"، "أعز الولد".

وفى الدراما قدمت عدد من المسلسلات أبرزها "سيرة ومسيرة"، "ملفات سرية"، "أهل الرحمة"، "الرجل الاخر"، "رياح الغدر"، "درب ابن برقوق"، "أحزان مريم"، "كلمة حق"، "بشرى سارة"، "بابا زعيم عصابة"، "بشرى شارة"، "ملفات سرية"، "يحيا العدل"، "مدرسة الأحلام"، "لا تطفىء الشمس"، "راس الغول"، "بالحجم العائلى، "قيد عائلي"، "تغيير جو" وغيرها من الأعمال الدرامية.