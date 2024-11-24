شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء العمل على جزء ثانٍ من فيلم Wolfs لـ براد بيت وجورج كلوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة Apple عن إلغاء العمل على جزء ثانٍ من فيلم Wolfs لكل من النجمين براد بيت وجورج كلوني، وفقًا لما نشرته صحيفة Deadline نقلاً عن المخرج جون واتس، الذي أعلن في أحد التصريحات عن إلغاء العمل على الجزء الثاني.

ونقل التقرير تصريحات المخرج جون واتس، الذي قال: "لا أعرف ما الذي سأخرجه بعد ذلك، ولا أعتقد أنه سيكون هناك تكملة لفيلم Wolfs".

وسبق وأعلنت صحيفة Deadline في البداية أن الفيلم الأصلي سينتقل من إصدار سينمائي كامل إلى إصدار محدود وعرض أول على Apple TV+، كما ورد في ذلك الوقت أن التكملة قيد التطوير وهو ما نفاه واتس في اخر تصريحاته.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا إيمي رايان ويتبع اثنين من المصلحين المتنافسين الذين تتقاطع مساراتهم عندما يتم استدعاؤهم للمساعدة في التستر على خطأ مسؤول بارز في نيويورك، ومن خلال ليلة متفجرة واحدة، سيتعين عليهما وضع تصرفاتهم التافهة وأنايتهما جانبًا لإنهاء المهمة.

