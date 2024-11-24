شكرا لقرائتكم خبر عن حلا عمران عضو لجنة تحكيم بمهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ25 والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الفنانة السورية حلا عمران في عضوية لجنة تحكيم مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ 25، ويرأس لجنة التحكيم محمد العوني وهو شاعر وناقد مسرحي من تونس ،وفي عضوية اللجنة أيضا : حسن كاسي كوياتي وهو مخرج وممثل مسرحي من بوركينا فاسو، خزعل الماجدي وهو كاتب مسرحي وشاعر وجامعي من العراق، رائدة طه وهي ممثلة وصحفية فلسطينية، حلا عمران وهي ممثلة سورية، ياسين العوني وهو مسرحي وباحث من تونس.

الفنانة السورية حلا عمران كرمت مؤخرا بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح خلال دورته التاسعة، وتم منحها درع سميحة أيوب التقديري ، كما شاركت مؤخرا في بعرضها " صمت " ضمن المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وحصلت من خلاله علي جائزة أفضل ممثلة، وهي ممثلة ومغنية سورية وفنانة مسرحية، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل في دمشق، ثم واصلت تدريبها المسرحي مع بعض الشخصيات المسرحية مثل الكاتب والمخرج المسرحي الإيطالي يوجينيو باربا، والممثلة والمخرجة السينمائية الفرنسية أريان منوشكين، وتقيم في فرنسا منذ 2007، وشاركت بالعديد من المسلسلات التلفزيونية ثم انتقلت للعمل السينمائي وشاركت في العديد من الأفلام منها باب الشمس وصندوق الدنيا.

وجدير بالذكر أن الهيئة المديرة للدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية، يديرها محمد منير العرقي المدير الفني / رئيس لجنة التنظيم ، نصاف بن حفصية، مستشارة فنية / مساعدة مدير ،عبد الحميد المنصوري العضو المكلف بالتنسيق الإداري والمالي ، سامي الزوابي العضو المكلف بالتنسيق مع سلطة الاشراف ، سيف الدين الفرشيشي المستشار الفني / مدير البرمجة ،محمد الهادي بالخير المستشار الفني / مدير تقني ، عماد المي المستشار الفني ومشرف على الندوات الفكرية و التربصات ، غازي الزغباني مستشار فني و مشرف على حفلي الافتتاح و الاختتام ، وهالة الضبايبي ممثلة عن المسرح الوطني التونسي.

أيام قرطاج المسرحية يقيم ندوة فكرية دولية من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 وموضوعها هو "المسرح والإبادة والمقاومة: نحو أفق إنسي جديد"، ويُفتح باب الترشّح، في هذا الإطار للباحثين والفنّانين، للمشاركة بمداخَلة في محور من محاور الندوة المُبَيّنة في الورقة العلميّة المصاحبة.



