ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية مايا دياب الجمهور صورة تجمعها بالملحن المصري الراحل محمد رحيم عبر حسابها الخاص.

ووجهت مايا دياب رسالة مؤثرة جداً لـ محمد رحيم، جاء فيها: "مشاعر تشاور تودّع مسافر، مشاعر تموّت وتحييني المشاعر.. مش قادرة اكتب عن صدمتي، عن حبّي ليك، عن حبّك لشُغْلَك، عن اخلاقك، عن معاملتك، عن فنك، عن تفانيك، عن علاقتنا الحلوة اللي كلّها ضحك وهزار يا بو قلب طيب وجدع وحلو، عن مِعادنا اللي كان النهاردة بالليل، ماحنا يا رحيم شغالين على الاغاني الجديدة. رُحت بدري قوي وقطّعت قلوبنا كلنا.. عيلتك، فنانين وملحنين وكتاب ومصريين.. يا دودو زي ما بتندهلي اروح فين ولّا اعمل ايه انا مش مصدّقة ودموعي مش بتوقف من لما عرفت يا طيّب يا رحيم.. انّا لله وانّا اليه راجعون.. في الجنة يا رب".

كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب ترثي محمد رحيم بهذه الكلمات المؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.