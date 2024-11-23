ميرنا وليد - بيروت - أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداول حديث قديم للممثلة المصرية مي عز الدين، وهي تتحدث عن علاقتها بوالدتها الراحلة، وتربيتها لها بظل إختلاف الأديان.

وأكدت مي أن والدتها أكثر من مجرد أم بل كانت صديقتها التي وقفت إلى جانبها في كل مراحل حياتها.

كما تحدثت مي عن دعمها الدائم لها في المجال الفني، وقالت: "كانت توجَد معي في كواليس التصوير لساعات طويلة. وجودها كان يمنحني راحة نفسية في أثناء التمثيل. لم تتركها والدتها يومًا وحيدة في مواقع التصوير، ما عزز شعور مي بالأمان والدعم".

وعن طريقة تربيتها لها بظل الإختلاف في الدين بينهما، فأكدت مي أن والدتها كانت تحرص على تعليمها وفق الدين الإسلامي رغم أنا مسيحية، وقالت: "ماما كانت حريصة على تعليمي الالتزام بتعاليم ديني الإسلامي، وكانت تساعدني في أداء الصلاة، بل وتضربني أحيانًا إذا قصرت في ذلك".

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو لـ مي عز الدين وهي تتحدث عن إختلاف الأديان بينها وبين والدتها.. فكيف تربت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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