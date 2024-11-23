محمد رمضان تحت مرمى الهجوم.. هذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة والإعلامية سارة نخلة إنتقادات للفنان المصري محمد رمضان بعد إعلانه المشاركة في حفل الفنان العالمي ترافيس سكوت.

وقالت سارة نخلة: "محمد رمضان اسم كبير وموهوب، ولكن الخطوة دي غريبة ومثيرة للجدل. لما يكون فنان بحجم رمضان، عليه مسؤولية مش بس تجاه نفسه، لكن تجاه جمهوره وبلده اللي بيمثلها. وترافيس سكوت، رغم شهرته، اسمه ارتبط بأزمات وشغب، وسبق وكان ممنوع من إقامة حفلة في مصر بسبب اعتراضات كبيرة. مش معقول ننسى كل اللي حصل الصيف اللي فات لما حفلة سكوت قدام الأهرامات اتلغت، وده بسبب مشاكله المعروفة وتصريحاته اللي حملت إهانة واضحة للأهرامات. فإزاي بعد كل ده، ييجي رمضان ويقرر التعاون معاه؟ يا رمضان، الجمهور اللي رفعك قادر ينزلك. العالمية مش مجرد ضجة أو تعاون مع نجوم أمريكا. العالمية فن راقي وقرارات مدروسة. أنت عندك فرصة تكون واجهة مشرفة للفن المصري، لكن محتاج تحسب كل خطوة قبل ما تاخدها".

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