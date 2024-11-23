شكرا لقرائتكم خبر عن Warner Bros تدافع عن مؤلفة هاري بوتر بعد اتهامات بالتحول الجنسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافعت شركة الإنتاج الشهيرة Warner Bros، عن جي كي رولينج، مؤلفة سلسلة هاري بوتر الشهيرة، بعد اتهاماتها الأخيرة بتحولها الجنسي واضطراباتها حول مساندتها للمتحولين جنسيًا، ودعمها لهم بشكل كبير، ويأتي هذا تزامنًا مع العمل على مسلسل تليفزوني جديد مشتق من نفس أحداث السلسلة.

وحرصت شركة الإنتاج الشهيرة على الدفاع عن المؤلف، مؤكدين أن أراءها الشخصية لن تأتي على صالح أحداث المسلسل التليفزوني الجديد وأن تلك الآراء لن تؤثر على أبطال العمل الجديد، وأفادت صحيفة تايمز اللندنية بأن الاستوديو أصدر بيانًا يوضح دعمه للمؤلفة، التي واجهت انتقادات واسعة النطاق في السنوات الأخيرة بسبب آرائها بشأن حقوق المتحولين جنسيًا وحقوق المرأة.



جي كي رولينج

وجاء البيان كالآتي: "نحن فخورون بسرد قصة هاري بوتر مرة أخرى - الكتب المؤثرة التي تتحدث عن قوة الصداقة والعزيمة والقبول، ولـ جي كي رولينج الحق في التعبير عن آرائها الشخصية، سنظل نركز على تطوير المسلسل الجديد، والذي لن يستفيد إلا من مشاركتها".

وسبق ووُصفت رولينج لأول مرة بأنها "متحولة جنسياً" في عام 2020 ومنذ ذلك الحين، واصلت الدفاع عن موقفها الناقد للنوع الاجتماعي،واستقبلت الكثير من الهجوم عليها حيذاك بما في ذلك دانيال رادكليف وإيما واتسون، الذين انتقدوا موقفها، وقد قاطع العديد من المعجبين الشباب الكتب في السنوات الأخيرة، نتيجة لآراء المؤلفة.

