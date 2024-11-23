شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى يعلن خروج الكاتب بشير الديك من العناية المركزة وعودته لمنزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناقد الفني طارق الشناوى عن عودة الكاتب الكبير بشير الديك، عقب تلقيه العلاج في المستشفى، وذلك إثر وعكة صحية تعرض لها الأيام الماضية، وكتب الشناوى عبر صفحته الشخصية على فيس بوك قائلا: الكاتب الكبير بشير الديك عاد لمنزله بعد أيام في العناية المركزة، خبر قطعا أسعد الملايين، وأنا واحد منهم.. سلامتك يا أستاذ، بشير الديك واحد من أهم أساطين كتاب السيناريو في عالمنا العربي، صاحب (سواق الأتوبيس) و(موعد ع العشاء) و(الحريف) و(ضد الحكومة)، وغيرهم.

أنتظر قريبا أن يعود مجددا لمعشوقته السينما، فهو من أهم السحرة الذين تشتاق الشاشات، لإبداعهم.



طارق الشناوى



بشير الديك واحد من أبرز كتاب السينما حيث قدم العديد من الأفلام البارزة في تاريخ السينما المصرية منها: "مع سبق الإصرار، دعونى أنتقم، موعد على العشاء، سواق الأتوبيس، النمر الأسود، الطوفان، الحريف، الإرهاب، شبكة الموت، مهمة في تل أبيب، ضد الحكومة، ناجى العلى، الجاسوسة حكمت فهمى، امرأة هزت عرش مصر، نزوة، حسن اللول، حلق حوش، وغيرها من الأفلام الهامة".

وحل بشير الديك مؤخرا ضيفاً على برنامج "بالخط العريض" الذى تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، وأكد الديك أن فيلم سواق الأتوبيس هو من صنع مجده موضحاً: "فيلم سواق الأتوبيس كان بيعالج الانفتاح الاقتصادى فى السبعينيات، والانفتاح الاقتصادى كان سداح مداح كما قال الكاتب أحمد بهاء الدين، ومحمد خان رفض إخراج فيلم سواق الأتوبيس لأنه واقعى ورشح عاطف الطيب".