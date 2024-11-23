ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان والملحن اللبناني فارس إسكندر الجمهور مقطع فيدية كشف من خلاله عن ولادة إبنته الأولى والتي أطلق عليها إسم روح.

وقد ظهر فارس إسكندر في الفيديو وهو يرحب بإبنته ويراها للمرة الأولى، على انغام أغنية جديدة أطلقها لها.

وقد علق فارس على المنشور قائلاً: "روح … دنيتنا بحاجة لبرائتِك وسلام قلبِك يا بابا

روح فارس اسكندر، اللهم أنبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عين لوالديها، واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى» عمرِك إلِك يا بيّي وربّي يحميكي ويصونك من كل شر يا رب".

كانت هذه تفاصيل خبر فارس إسكندر يرزق بطفلته الأولى.. ويطلق عليها هذا الإسم النادر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.