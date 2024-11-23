ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو رومانسي للغاية، جمع بين الممثل السوري باسل خياط وزوجته السيدة ناهد زيدان.

وقد ظهر الثنائي وهما يرقصان على أنغام غناء النجمة العالمية سيلين ديون أغنية "I'm Alive" في عرض أزياء ألف ليلة للممم اللبناني العالمي إيلي صعب. وكان قد حرص الممثل السوري باسل خياط على مشاركة متابعيه احتفاله بعيد ميلاده الـ 47، في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

وقد جاء الاحتفال بسيطاً وسط أجواء عائلية جمعته بزوجته ناهد زيدان وطفليهما، ووثق خياط قالب الحلوى، وكذلك الأجواء والهدايا التي قدمها له محبوه، ناشراً مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من المناسبة، معلقاً عليها بـ"مملكتي"، مشيراً إلى عائلته.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو رومانسي يجمع باسل خياط وزوجته على أنغام غناء سيلين ديون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.