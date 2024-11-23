لهذا السبب.. مي عز الدين تتغيب عن جنازة والدتها

ميرنا وليد - بيروت - تغيبت الممثلة المصرية مي عز الدين عن جنازة والدتها، التي جرت اليوم في الـ 23 من شهر تشرين الثاني عام 2024، في كنيسة الملاك ميخائيل بشيراتون، وذلك بعد تعرضها لحالة إنهيار عصبي شديد.
وقد خيم الحزن على الأجواء، حيث حضرت شخصيات بارزة منها الفنان المصري تامر حسني، الذي حضر لتقديم الدعم، إضافة إلى فنانين عديدين حضروا مراس التشييع، ومنهم هنادي مهنا، طارق صبري، مهندس الصوت هاني محروس، إيمي سالم، أحمد عصام، وغيرهم.
وقد منع الإعلاميون والمصورون من دخول الكنيسة لتغطية الحدث، حفاظًا على خصوصية العائلة.
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