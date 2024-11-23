شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل فى عزاء عادل الفار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

توافد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية علي حضور عزاء الفنان عادل الفار الذي يقام بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، كما حرص على الحضور عدد من أعضاء نقابة الموسيقيين منهم منصور هندى وعاطف امام وعلاء سلامة.



وحرص كل من الفنان عصام كاريكا ومجدى فكرى ومحمد الصاوى على تقديم واجب العزاء في الفنان عادل الفار بمسجد الحامدية الشاذلية.



عادل الفار



ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى، الفنان عادل الفار، والذى رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الفنان عادل الفار شارك فى العديد من الأعمال الفنية، مثل "هيستيريا" و"شجيع السيما" و"زكية زكريا فى البرلمان"، ومن أهم مسلسلاته "الكومى" و"صاحب السعادة"، وظهر مؤخرًا فى مسلسل "الفتوة" الذى قام ببطولته الفنان ياسر جلال.

عادل الفار مونولوجست مصرى بدأ مسيرته الفنية فى الثمانينيات وفى التسعينيات بأداء دور المونولوجست ثم بدأ فى اداء ادوار تمثيلية بالتليفزيون والسينما، ومن أهم أفلامه أيضا "حارة البنات" 2005 و"بون سواريه" 2010، ومن أهم مسلسلاته "9 شارع السلام" 2003، و"دائرة الاشتباه" 2006 و"صاحب السعادة" 2014.



أبو الليف فى عزاء عادل الفار



أسرة عادل الفار تتلقى العزاء



الحضور فى عزاء عادل الفار



بدء عزاء الفنان عادل الفار بمسجد الحامدية الشاذلية



جانب من عزاء الراحل عادل الفار



جانب من عزاء عادل الفار



حسن الهلالى فى عزاء عادل الفار



عزاء الفنان عادل الفار بمسجد الحامدية الشاذلية



عزاء الفنان عادل الفار



مثطفى كامل فى عزاء عادل الفار



مجدى فكرى فى عزاء عادل الفار



مصطفى كامل فى عزاء الفنان عادل الفار



مصطفى كامل وحلمى عبد الباقى فى عاء الراحل عادل الفار



مصطفى كامل ومجدى فكرى