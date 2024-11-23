ياسمين عبد العزيز تعلن بدء تصوير مسلسل وتقابل حبيب

ياسمين عبد العزيز تُعلن انطلاق تصوير مسلسل "وتقابل حبيب"

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تفاصيل وفريق عمل مسلسل "وتقابل حبيب"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2024 08:55 مساءً - بدأت الفنانةوفريق عمل مسلسلها الجديد والذي يأتي بعنوان "وتقابل حبيب" تصوير أول مشاهد المسلسل، والذي من المُنتظر أن يتم عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل.كانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد أعلنت عن بدء تصوير أول مشاهد مسلسل "وتقابل حبيب" من خلال حسابها الخاص على "إنستغرام"، حيث نشرت مجموعة من الصور والتي جمعتها بفريق عمل المسلسل، ومن أبرزهم المؤلف عمرو محمود ياسين والمُنتج تامر مرسي وعلقت على الصورة: " بسم الله ابتدينا تصوير مسلسل وتقابل حبيب رمضان 2025".وقد تفاعل عدد كبير من جمهور ومُتابعي الفنانة ياسمين عبد العزيز مع منشورها، كما تفاعل أيضاً عدد من الفنانين والذين كتبوا تعليقات، ومن أبرزهم الفنان محمد محمود عبد العزيز، الفنان كريم فهمي، الفنانة هند صبري، الفنان خالد سليم.يُذكر أن مسلسل "وتقابل حبيب" ستُنافس به الفنانة ياسمين عبد العزيز بموسم دراما رمضان المُقبل وتدور أحداثه في إطار من الرومانسية الاجتماعية، وكانت التحضيرات للمسلسل الجديد قد استغرقت العديد من الأشهر الماضية لاختيار الفنانين المُشاركين بالمسلسل أمام ياسمين عبد العزيز.اقرأ أيضاً: أنوشكا تتحدث لـ"الخليج 365" عن مشاركتها بـ"وتقابل حبيب" أمام ياسمين عبد العزيز في رمضان 2025ويُشارك ببطولة مسلسل "وتقابل حبيب" كل من كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين الذين من المُنتظر أن يتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة، ويأتي المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».