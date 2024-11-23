داوود عبد السيد.. صاحب البصمة الخاصة في الإخراج بالسينما المصرية

من الأفلام الوثائقية إلى السينما الروائية مُساعداً مع كبار المُخرجين

بين التعبير عن المُهمشين والتجارب الإنسانية تميّزت سينما داوود عبدالسيد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2024 08:55 مساءً - يعَد المُخرجواحداً من أبرز المُخرجين فيوالعربية؛ حيث تميّزت أفلامه السينمائية ببصمة خاصة به، جعلت أفلامه تتميز عن أيّ مُخرج آخر ينتمي لنفس المدرسة الواقعية التي يتبعها داوود عبدالسيد بأفلامه.واحتفالاً بيوم ميلاد المُخرج، والذي يوافق اليوم 23 نوفمبر، نستعرض لكم أبرز أفلامه السينمائية والتي تعاون من خلالها مع كبار النجوم، ونال عنها العديد من الجوائز، وأيضاً بداياته في السينما المصرية.تخرّج داوود عبدالسيد في المعهد العالي للسينما في عام 1967، وجاءت بداية احترافه للسينما حينما عمل مساعداً للإخراج مع كبار المُخرجين؛ حيث تعاون مع المُخرج العالمي يوسف شاهين بفيلم "الأرض" عام 1970، كما عمل مع المُخرج كمال الشيخ مُساعداً للإخراج بفيلم "الرجل الذي فقد ظله" عام 1968، وأيضاً المخرج ممدوح شكري بفيلم "أوهام الحب" عام 1970.وجاءت البداية الحقيقة لـفي السينما كمخرج من خلال الأفلام الوثائقية؛ حيث قدّم أول فيلم وثائقي من إخراجه عام 1979 وهو فيلم "العمل في الحقل". وفي العام التالي 1980 قدّم فيلمه الوثائقي "عن الناس والأنبياء والفنانين".وفي عام 1985 قدّم تجربته السينمائية الأولى بالأفلام الروائية الطويلة، من خلال فيلم "الصعاليك" والذي جسّد بطولته كلٌّ من: نور الشريف، محمود عبدالعزيز.على مدار ثلاثين عاماً قدّم من خلالها9 أفلام سينمائية، جاء ثمانية منها من تأليفه، اهتممن خلال أفلامه بأن يكون مُعبراً عن المُهمشين والتجارب الإنسانية للأشخاص بشكل عام.ففي عام 1991 قدّم فيلم "الكيت كات"، وهو المأخوذ عن رواية "مالك الحزين" للأديب إبراهيم أصلان، وقد نجح من خلاله في أن ينقل حياة عدد من المُهمشين والبسطاء إلى شاشة السينما بكافة أحلامهم وأحزانهم.وجاءت عقب ذلك أفلامه التي ناقش من خلالها فلسفة الحياة من وجهة نظر شخصياته التي قدّمها على شاشة السينما، واتضحت فلسفة داوود عبدالسيد الخاصة من خلال عدد من الأفلام مثل: "البحث عن سيد مرزوق، أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامي، رسائل البحر، قدرات غير عادية".كما جاء من أبرز أفلام داوود عبدالسيد فيلم "سارق الفرح"، والذي تعاون من خلاله مع الأديب خيري شلبي، والذي كان أيضاً يهتم بالبسطاء والمُهمشين من خلال أعماله الأدبية. فيما تعاون أيضاً مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة بفيلم "أرض الأحلام"، والذي تناول من خلاله عرضاً لحياة سيدة تسعى للهجرة، إلا أنها تواجه العديد من المواقف التي تجعلها تَعدل عن قرارها.قد يعجبك: ظاهرة "المخرج المؤلف" تتنقل بين الأجيال من يوسف شاهين إلى محمد ساميوطوال مسيرته السينمائية، حصد المُخرجالعديد من الجوائز سواء بالإخراج أو السيناريو، وقد تم اختيار ثلاثة أفلام له ضمن قائمة أهم 100 فيلم عربي بحسب مهرجان دبي السينمائي الدولي في دورته العاشرة والتي أقيمت عام 2013، وهي أفلام: "الكيت كات- 1991، أرض الخوف- 1999، رسائل البحر- 2010".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»وتمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»