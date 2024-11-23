هاني فرحات قائداً لأوركسترا طوكيو الفيلهارموني.. تجرِبة غير مسبوقة لموسيقي عربي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2024 08:55 مساءً - في تجربة هي الأولى لموسيقي عربي، قاد المايسترو هاني فرحات أوركسترا طوكيو الفيلهارموني والأوركسترا السعودي، في احتفالية ضخمة أقيمت منذ قليل على مسرح أوبرا طوكيو سيتي، تحت رعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة السعودي، ومن تنظيم هيئة الموسيقى ضمن جولات روائع الأوركسترا السعودية في محطتها العالمية الخامسة، التي تهدف إلى نشر الموسيقى والتراث السعودي وتعزيز التبادل الثقافي، والتأكيد على التزام المملكة بدعم الثقافة والفنون.

تضمّن الحفل أعمالاً موسيقية متنوّعة من المقطوعات الموسيقية التي تمزج بين الألحان الشرقية والعربية وتعكس التراث الثقافي، وتُبرز التنوُّع الفني السعودي.

الحفل جاء في إطار تعزيز التبادُل الثقافي والفني بين المملكة العربية السعودية واليابان.

هاني فرحات يعرب عن سعادته

من جانبه، أعرب المايسترو هاني فرحات عن سعادته بقيادة أوركسترا طوكيو الفيلهارموني والأوركسترا السعودي وضم ما يَزيد عن الـ150عازفاً، في مزج موسيقي هو الأول من نوعه.

وقال: فخور كوني أول مايسترو عربي يخوض مثل هذه التجربة الفريدة، وأرى أنها ستضيف للـ موسيقي العربية واليابانية مذاقاً وشكلاً مختلفاً سيظهر تأثيره خلال الفترة المقبلة.

هاني فرحات- الصورة من المكتب الصحفي للموسيقار هاني فرحات

وأضاف: جولات روائع الأوركسترا تحمل في طياتها أبعاداً قومية، المستفيد الأول منها بكل تأكيد هو موسيقانا العربية والشرقية التي أتيحت أمامها الفرصة لتُعزف على أهم المسارح العالمية، ويستمع إليها ويتعرّف إليها جمهور جديد ومختلف، وتمتزج بأشكال وألوان موسيقية غربية، وهي فرصة لانتشارها في مساحات كبيرة وجديدة من العالم.

وتابع: جولات روائع الأوركسترا حققت أهدافها سريعاً؛ كونها تسير وفق خطة مدروسة جغرافياً وفنياً؛ حيث رفعت هذه الحفلات لافتة كامل العدد نتيحة إقبال الجمهور عليها.



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قيادة هاني فرحات للأوركسترا الفيلهارمونية الملكية البريطانية

يشار إلى أن هاني فرحات سبق وأن قاد الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية البريطانية، في حفل جماهيري ضخم أقيم نهاية شهر سبتمبر الماضي على مسرح سنترال هول وستمنستر في قلب العاصمة البريطانية لندن، وضم ما يقارب الـ170 عازفاً.



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