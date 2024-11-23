أرملة محمد رحيم وشقيقه إلى التحقيق في ملابسات وفاته

ميرنا وليد - بيروت - تم إستدعاء أرملة الملحن المصري الراحل محمد رحيم وشقيقه وسائقه الخاص، وذلك بهدف التحقيق مهم في قضية وفاته، في ظل وجود تكهنات حول شبهة جنائية.
وعلى الرغم من وجود هذه الشكوك، إلا أن مصادر مقربة من الراحل أكدت أن الوفاة على الأرجح طبييعة، ولا توجد أي دلائل على وجود جريمة قـ ـتل، وذلك بعد إجراء الكشف الطبي على جثمانه.
كما أكدن المصادر أن الكدمات الظاهرة على جسم الرجل، فهي سطحية ولا تشير لوجود ظروف جنائية وراء الوفاة.
وكانت النيابة قد أصدرت قرارات لضمان التحقيق الشامل في الواقعة، ومنها التحفظ على الشقة ومعاينتها من قبل خبراء الأدلة الجنائية، كما إستدعاء المقربين والإستماع إلى أقوالهم.
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