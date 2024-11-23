من أغنى أغنياء تركيا.. إليكم كم تقدر ثروة حبيب هاندا أرتشيل

ميرنا وليد - بيروت - ينحدر رجل الأعمال التركي هاكان سابانجي، حبيب الممثلة التركية هاندا ألاتشيل، من عائلة تركية تعتبر الأغنى في تركيا.
وهاكان هو أحد أعضاء الشركة القابضة لوكالة "سانا"، ويعتبر من أصغر رجال الأعمال في تركيا حيث يبلغ من العمر 32 عاماً.
وتقدر ثروة والد هاكان سابانجي بما يقارب 30 إلى 40 بليون دولار، أما والدته أرزو فتعتبر من أبرز زوجات رجال الأعمال.
يذكر أن هاندا أرتشيل كانت قد شاركت الجمهو مجموعة صور وثقت من خلالها رحلتها إلى مصر إلى المتحف المصري الكبير برفقة حبيبها.
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