حريق هائل في مبنى راديو سترايك.. وهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - تعرض مبنى "راديو سترايك" في منطقة سن الفيل إلى حريق كبير جراء شهباً نارياً كبيراًأصابه جراء القصف الذي تتعرض له المدينة ما أدّى الى إحتراق عدّة طوابق من جهة الإصابة.
وكان لـ راديو سترايك نصيبه من ذلك الحريق الهائل الذي أشعل بعض غرفه والعديد من كابلات الكهرباء والتمديدات والتوصيلات التقنيّة، الأمر الذي أوقف الإذاعة عن البثّ.
وقد أكّد عناصر الدفاع المدني والأطفاء الذين أمّوا المكان لخمد النيران وكشف الأسباب وراءها ، أن السبب الأساسي لهذا الحريق، مرّده الى سقوط بالونات حرارية من الطائرات المعادية التي أطلقت منها العديد فوق المنطقة.
وأبدى مدير الإذاعة عن أسفه لما حصل ، واعدًا متابعي ومحبّي ” راديو سترايك ” بأنه سيعاود بثّه يوم الأثنين على أبعد تقدير، مؤكّدًا أن فريق العمل جميعهم بخير
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