أحمد حلمي يوجه هذه الرسالة لـ حسين فهمي

ميرنا وليد - بيروت - وجه الممثل المصري أحمد حلمي رسالة شكر للممثل المصريي حسين فهمي في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وقال أحمد حلمي شاكراً له الجهود المبذولة لتنيم المهرجان: "أشكره من كل قلبي على ما يبذله من جهد لتنظيم هذا المهرجان، وأتمنى له التوفيق والنجاح في كل ما يفعله"، مؤكدين على أهمية فعاليات كهذه في حياة صانع السينما، وأضاف: "المهرجان بالنسبة لنا كانت له طقوس خاصة منذ أيام الجامعة، إذ كنا نمنح بطاقات لزيارة الأفلام بصفتنا طلبة، وكانت زيارة سينمات وسط البلد جزءًا من ذكرياتنا السينمائية".

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